Nowiny o protestach, Monopolu, Telewizji Zabrze

Nie ma teraz bardziej gorącego tematu, niż protesty mieszkańców Zabrza, związane z zaostrzeniem przepisów aborcyjnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Piszemy o tym na 1 stronie dzisiejszego wydania Nowin w artykule „Zabrzanki przestały być grzeczne”. Ale to nie jedyny ciekawy materiał, jaki u nas znajdziecie.

Inne ciekawe materiały to m.in.:

- Dziennikarskie tematy leżą na ulicy - Od 28 lat Telewizja Zabrze nadaje informacje, dotyczące naszego miasta i jego mieszkańców. Od początku tego roku instytucja jest częścią miejskiego Centrum Informacji Kulturalnej. O historii, teraźniejszości, problemach z koronawirusem i planach na przyszłość opowiada Katarzyna Kleczka-Zdebel, dyrektor CIK.

- Jest plan na Monopol - Są chętni na reprezentacyjny budynek po hotelu Monopol, w samym centrum Zabrza – twierdzą przedstawiciele Polskiego Holdingu Hotelowego.

- Miłość w czasach zarazy - Gerarda Makosza, zabrzanina, uczestnika telewizyjnego programu „Sanatorium miłości” od pokonania choroby, prawdopodobnie COVID-19, dzielą tylko kroki. Po kilku dniach walki o życie, czuje się coraz lepiej – sporadycznie potrzebuje tlenu i samodzielnie staje na nogi. Przez dwa trudne tygodnie, tak samo jak wiele poprzednich, towarzyszyła mu Iwona Mazurkiewicz, miłość spotkana w sanatorium.

- Nowoczesny ośrodek dla chorych na SM - To jest naprawdę dobra nowina! Taka, na którą od dawna czekali chorzy na stwardnienie rozsiane. W Zabrzu, przy Katedrze i Klinice Neurologii, będącej jednym z wiodących, krajowych ośrodków diagnostyki i leczenia SM, w ciągu najbliższych miesięcy powstanie nowy budynek, dedykowany cierpiącym na stwardnienie rozsiane. W Polsce takiego jeszcze nie ma – podążającego za światowymi standardami i oferującego, pod jednym dachem, wszystko, czego trzeba pacjentom. Będzie częścią Szpitala Klinicznego nr 1, przy ulicy 3 Maja.

- Zabrze traci mieszkańców - Zabrze wypadło z listy 20 największych miast w Polsce. Wyprzedził nas Olsztyn. Stolica Warmii była dotąd na 21. miejscu pod względem liczby ludności, ale według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2020 roku w Olsztynie mieszka obecnie 171 853 osób, w tym 79 940 kobiet i 91 913 mężczyzn, a w Zabrzu 171 691 mieszkańców.

- Postawmy Damiana na nogi - Damian Popiółkiewicz potrzebuje prawie 350 tys. zł, by stanąć na nogi. Dużo? Dla rodziców 11-latka to cena za zdrowie i szczęście syna, za jego zrealizowane marzenie o przejażdżce na rowerze. By zapłacić za kosztowną operację, trzeba jeszcze około 300 tys. zł. Jeśli możecie, pomóżcie!

W Nowinach również plakat drużyny Walka Zabrze!