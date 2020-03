Nowiny pełne świeżych informacji

Nie ma obecnie ważniejszego tematu niż koronawirus. My również poświęcamy tematowi kilka stron w najnowszym numerze Nowin. Piszemy o tym w artykułach „Jak Zabrze radzi sobie z koronawirusem” oraz „Koronawirus w natarciu”. Poza tym w Nowinach przeczytacie też:

- Wywóz śmieci droższy od maja - Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji Rady Miasta firma FCC zakończyła negocjacje z miastem na temat nowych stawek w zamówieniu z wolnej ręki na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ostatecznie od maja zapłacimy 27,70 zł miesięcznie od osoby. Dotąd było to 12 zł za śmieci segregowane i 20 zł za niesegregowane. Trwająca obecnie umowa z FCC kończy się ostatniego dnia marca.

- Burzliwe obrady Rady Miasta - Nawoływania o zachowanie powagi i sprawne przeprowadzenie obrad Rady Miasta, w obliczu epidemii koronawirusa, przyniosło odwrotny skutek od oczekiwanego. Takich emocji, jak 16 marca, podczas sesji dawno nie było. Temperaturę sporu najbardziej podniosły trzy sprawy: nowa stawka za odbiór śmieci, sytuacja w czasach zarazy oraz apel o zaprzestanie mowy nienawiści.

- Gazownia czeka na nowego wykonawcę – Nie ma szczęścia budynek dawnej gazowni przy ulicy Stalmacha. Przez wiele lat stał pusty i niszczał. Potem przejęło go miasto, by stworzyć tam Centrum Usług Wspólnych dla mieszkańców Zandki, miejsce, wokół którego toczyłoby się życie dzielnicy. Niestety, pod koniec ubiegłego roku rozwiązano umowę z firmą Robirex z Gliwic, wykonawcą remontu, ze względu na opóźnienia w wykonywaniu robót. Nowy wykonawca do dziś nie został wybrany

- Ekskluzywny wywiad z Gerardem Makoszem – Gerard król turnusu – Gerard Makosz kilka tygodni temu zdobył tytuł króla turnusu. I to nie byle jakiego. Był jednym z 12 uczestników telewizyjnego programu „Sanatorium miłości”. W Zabrzu pracował jako górnik i ratownik górniczy. Teraz chce pokazać seniorom, jak powinni żyć. Najkrótsza możliwa odpowiedź: na sto procent do setki!

- Z miłości do historii i rowerów – O grupie Rowery Zabytkowe Zabrze, która kolekcjonuje zabytkowe jednoślady, by je pokazywać, edukować i zachować od zapomnienia.