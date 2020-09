Nowiny pełne ciekawych informacji

Dzień dobry. Dziś czwartek, więc w kioskach jest już nowy numer Nowin Zabrzańskich. O czym piszemy? * Biskupice boją się PSZOKA – Od wielu dni w Biskupicach panuje niepokój, związany z pomysłem ulokowania w tej dzielnicy PSZOKA – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy boją się smrodu, podobnego do fetoru ze stacji segregacji przy ul. Cmentarnej. Mówili o tym na poniedziałkowym spotkaniu z prezydent Zabrza.

* Asia w telewizyjnej kuchni - Mamy kolejny powód, by w niedzielny wieczór zasiąść przed telewizorami i co ważniejsze, kolejny powód do dumy! Lokalny patriotyzm nakazuje trzymanie kciuków za 24-letnią Joannę Gawłowską. Zabrzanka przeszła gęste sito eliminacyjne i znalazła się w 14-osobowym gronie, walczącym o tytuł najlepszego kucharza w kraju. Przed widzami emocje gwarantowane!

* Będą podwyżki cen biletów - Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w transport publiczny. Wprowadzone ograniczenia, konieczność zapewnienia dodatkowych kursów, zwiększenie częstotliwości dezynfekcji, olbrzymi spadek liczby pasażerów, a co za tym idzie – spadek dochodów ze sprzedaży biletów, sprawiły, że w transportowych finansach pojawiła się dziura. I to jaka – 40 milionów złotych!

* Nauka od rana do wieczora – Zabrzańskie szkoły i przedszkola trwają w reżimie sanitarnym i na razie mają się dobrze. W ciągu kilku dni ich funkcjonowania, w nowym roku szkolnym, ognisko choroby nie pojawiło się w żadnej placówce. Najczęstszy sposób, mający minimalizować ryzyko zakażenia, to ograniczanie kontaktów między dziećmi, młodzieżą. Na szęście odpowiedzialnie zachowują się również ich rodzice. Przypadków powoływania się na wolność, gwarantowaną konstytucją i według części dającą prawo do nienoszenia maseczek w Zabrzu było tylko kilka.

* Prokuratura sprawdza laboratorium – Anonimowy mail o zagrożeniu dla zdrowia i życia wielu osób spowodował, że w maju ruszyło postępowanie mające wyjaśnić, jakie były konsekwencje pomyłki, do której doszło miesiąc wcześniej, w Laboratorium COVID-19, należącym do Kardio – Med Silesia. Najpierw prowadziła je Prokuratura Rejonowa w Zabrzu, ale ze względu na wagę ewentualnego przestępstwa przekazano je do nadrzędnej, Okręgowej w Gliwicach.

* Zabrzanka skarży się na szpital - W tej historii – młodej ciężarnej kobiety, która straciła dziecko w 12. tygodniu i która, według jej relacji została potraktowana przez lekarzy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jak zło konieczne – chodzi o jedno. Inne pacjentki powinny uniknąć jej losu. Tego chce zabrzanka i tego chce zarząd Szpitala Miejskiego, którego część stanowi właśnie Centrum. Na razie kobieta została oficjalnie przeproszona, a wobec lekarzy wdrożono procedurę wyjaśniającą. Wiele wskazuje, że nie dopełnili swoich obowiązków.

* Gigantyczna rzeźba zabrzanina w Indiach - Zabrzański artysta Tomasz Koclęga, rzeźbiarz i wykładowca na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, tworzy ogromną rzeźbę „Inner Balance” w indyjskim New Delhi. Jej powstanie, choćby ze względu na wagę i materiał (7,5 tony w brązie) to ogromne wyzwanie, również logistyczne. Praca będzie gotowa za dwa miesiące.

- Pogotowie to firma elitarna, ale niedoceniana – Zabrzanin Łukasz Pach został dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Ile kosztuje nas ten system i kto za niego płaci? Jakie wyzwania przed nim stoją? Jak koronawirus zmienił pracę ratowników medycznych i czy system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest gotowy na drugą falę epidemii?

Tylko w Nowinach znajdziecie dziś również plakat piłkarzy ręcznych Górnika Zabrze!