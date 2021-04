Nowiny na majówkę

Jak czwartek, to Nowiny. W najnowszym numerze: Miłość i sutanna - Młody ksiądz najpierw spowiada 15-latkę, która w konfesjonale opowiada o swoich traumatycznych przeżyciach. Zaczynają spotykać się poza kościołem w Helence, a ich relacja staje się także intymna. 10 lat później on zostaje zatrzymany. Jest podejrzany o wykorzystanie zaufania związanego ze swoją funkcją, by nakłonić małoletnią do seksu. Postępowanie, które obecnie toczy się w prokuraturze jest drugim. Pierwsze zostało umorzone.

- Znów się kręci - Dawny Areszt Śledczy i Miejski Zakład Kąpielowy na placu Krakowskim wystąpiły w serialu realizowanym przez Player.pl. Główną rolę gra w nim Agata Kulesza. Jest tytułową skazaną, sędzią, która wymiar sprawiedliwości poznaje z drugiej, gorszej strony –zza więziennych krat.

- Anioły czuwały nad Dawidkiem - Zabrzanka Lidia Pluta już kilkakrotnie poruszyła serca internautów walką o życie swojego syna. Jeszcze przed jego narodzeniem, w 2017 roku zebrała ponad 350 tysięcy na portalu SiePomaga.pl. Teraz potrzebuje wsparcia w związku z ostatnią operacją chłopczyka.

- Nasza żyrafa - Lunani, 6- letnia żyrafa, jedna z trzech w chorzowskim zoo, ma w ogrodzie odpowiedzialną rolę – promuje Zabrze. W zamian za to płacimy za jej utrzymanie, głównie jedzenie. Miesięcznie to 1,8 tys. zł.

- Dziurawe dachy, kapiąca woda, folia na strychu. Ilona Marczuk-Behr, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na nudę w Zabrzu raczej nie narzeka.