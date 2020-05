Nowiny w kioskach

O terminie otwarcia przedszkoli w Zabrzu, o seniorach w naszych domach opieki, i o Dawidzie, któremu pilnie potrzebne są pieniądze na leczenie i rehabilitację. To tylko niektóre tematy, które opisaliśmy w najnowszym wydaniu Nowin Zabrzańskich. Drukowana gazeta jest od rana do kupienia w kioskach. Zapraszamy do lektury. A napisaliśmy m.in o:

Obudźmy Dawida! To nie jest historia ku pokrzepieniu serc. Raczej o tym, jak mocne cięgi zbiera od losu jeden człowiek. Dawid, 20 – letni zabrzanin, odzyskuje świadomość dzięki pomocy innych. Tę finansową jego mama oszacowała na 20 tys. zł. Dużo? Nie aż tyle byśmy nie dali rady! Pieniądze na leczenie i rehabilitację zabrzanina zbierane są za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/r85ckh). Na razie na jego koncie jest ponad połowa z 20 tys. zł.

Przedszkola otwarte dla potrzebujących Miejscy urzędnicy, odpowiedzialni za funkcjonowanie zabrzańskich przedszkoli i żłobka mówią, że za rządową dynamiką wprowadzanych zmian trudno nadążyć. Od 6 maja poległe im placówki mogą być ponownie otwarte, ale przygotowanie bezpiecznego powrotu najmłodszych do sal, gdzie urzędowały Sówki, Jagódki, Nutki, Motylki, w tak krótkim czasie, ich zdaniem, jest niemożliwe. W Zabrzu stanie się to w dwóch etapach: 18 i 25 maja.

Zdrowi seniorzy w domach pomocy Czas pandemii w zabrzańskich domach pomocy społecznej potwierdza, że z postawami obywatelskim nie jest najgorzej. Przynajmniej w kryzysie. Wielu z nas nie zapomniało o mieszkających tam seniorach, przynosząc maseczki i wszystko, co może pomóc w ochronie przed wirusem. Na szczęście, żadnego z ich lokatorów nie dosięgnął.

Koronawirus w Zabrzu na zdjęciach, filmach i w tekstach Historia tworzy się wokół nas. A właściwie to my ją tworzymy historię. Chcemy udokumentować wspólnie ten szczególny czas, epidemii koronawirusa, na terenie Zabrza. Zapraszamy Was, drodzy czytelnicy, do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Czekamy na zdjęcia z krótkimi opisami, filmy albo same teksty, które opisują rozmaite aspekty życia w Zabrzu w czasach koronawirusa. Wiele z nich już publikowaliśmy – szycie maseczek, puste ulice, banery na płotach placówek oświatowym, internetowe pożegnania maturzystów.

Kiedyś starostwo i UB, wkrótce piękniejsza siedziba muzeum Główna siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego, przy ulicy 3 Maja zostanie otwarta dla zwiedzających w drugiej połowie 2021 r. Niewykluczone, że odbędzie się 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. Remont, który na długo wyłączył ją z użytku wart jest 25 mln zł netto.

To tylko niektóre tematy, jakie opisaliśmy w naszym tygodniku Nowiny zabrzańskie. Więcej w drukowanym wydaniu, które od dziś, 7 maja, jest do kupienia w kioskach. Życzymy dobrej lektury