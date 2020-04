Nowiny już w kioskach

Od rana w kioskach najnowsze wydanie Nowin Zabrzańskich. Przeczytacie w nich m.in. o:

Czy budżet miasta wytrzyma epidemię? Jak epidemia koronawirusa wpłynie na miejskie finanse? Jakie miejskie instytucje mogą mieć problemy? Które wydatki są zagrożone? Odpowiada Piotr Barczyk, skarbnik Zabrza.

Mamy długi, ale nie aż takie! Czy najwięksi komunalni dłużnicy mieszkaniowi w Polsce są w Zabrzu? Tak sugerują w swojej analizie eksperci branżowego portalu RynekPierwotny.pl, którzy napisali, że Według ich danych w naszym mieście zadłużonych jest prawie 91 proc. mieszkań. Z tymi danymi nie zgadzają się miejscy urzędnicy, według których zaległości ma 27% najemców. Jednak łączny dług obecnych i byłych najemców to astronomiczna kwota ponad 61 milionów złotych.

Rekrutacja do przedszkoli przez internet lub telefon Zakończyła się rekrutacje do zabrzańskich przedszkoli. Placówki są jednak nieczynne, więc informacja dotyczącą zakwalifikowania się dziecka jest dostępna po zalogowaniu się do systemu https://przedszkola-zabrze.nabory.pl. Równocześnie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych powinny być opublikowane na stronach internetowych placówek.

Kiedy sesja? Nie wiadomo Nie ma jeszcze daty najbliższej sesji Rady Miasta. Na pewno nie odbędzie się ona w poniedziałek, 20 kwietnia, lecz w którymś z kolejnych dni roboczych do końca miesiąca. Termin jest o tyle ważny, że na ustalenia radnych czekają zabrzańscy przedsiębiorcy – w projektach uchwał mają być skierowane do nich konkretne propozycje pomocy.

Firma Restaumatic zyskuje na kryzysie W dobie kryzysu większość przedsiębiorców ma kłopoty, ale niewielka część – rośnie w siłę. Do tych ostatnich należy Marek Skubacz, zabrzanin, współtwórca i prezes Restaumatic.com, firmy, która pomaga restauracjom samodzielnie zaistnieć w internecie, z pomięciem portali, pośredniczących w sprzedaży jedzenia na wynos.