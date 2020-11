Nowiny już w kioskach!

Dziś czwartek, są gorące Nowiny! Idealna lektura na zimne dni! O czym piszemy? Pedofil zatrzymany koło dworca – 42-letni zabrzanin, po prowokacji grupy tropiącej pedofilów, okazał się mężczyzną o skłonnościach seksualnych do nieletnich. Został zdemaskowany w pobliżu dworca kolejowego, w miejscu umówionej randki z 14-latką. Zamiast niej było obywatelskie ujęcie, po którym trafił w ręce policji.

* Statuetki zabrzanina nagrodami w Pradze - Zabrzański rzeźbiarz Tomasz Koclęga zaprojektował i wykonał statuetki, które już w najbliższą niedzielę będą wręczane najlepszym artystom podczas Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego 3KinoFest w Pradze.

* Zarys wyposażył szpital na Narodowym - To zabrzańska rodzinna firma Zarys International Group wyposażyła w sprzęt i inne produkty medyczne oraz środki ochrony indywidualnej szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie! Dostawa jest realizowana we współpracy z Agencją Rezerw Materiałowych.

* Tabletki ukryte w piłeczce - Funkcjonariusze Zakładu Karnego na Zaborzu udaremnili przemyt narkotyków na teren więzienia. Narkotyki znajdowały się w niewinnej piłeczce tenisowej.

* Korfantego będzie dłuższa - To kolejna, od lat planowana inwestycja, która może usprawnić ruch drogowy na osi północ-południe i odciążyć centrum miasta. W połowie przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie przedłużenia Alei Korfantego. Nowy odcinek będzie biegł od ul. Heweliusza do ul. Tarnopolskiej.

* Iga potrzebuje wózka - gę Wawrzynkiewicz od perspektywy szerszej niż przymusowe patrzenie w sufit dzieli 9 tys. zł. Niedużo, ale dla rodziców 12-latki to kolejny z mnóstwa koniecznych wydatków, by córka nie straciła tego, co zdobyła ciężką pracą. Swoją i innych. Dziewczynka nie siedzi, nie mówi, nie potrafi utrzymać głowy. 9 tys. zł, które poszerzą jej spojrzenie na świat, potrzebne są na nowy wózek. Jego cena to prawie 18 tys. zł. Jeśli lubicie pomagać i jeśli lubicie nas, Nowiny Zabrzańskie, to macie już dwa powody, by dołożyć złotówkę lub więcej do jego kupna. Iga Wawrzynkiewicz z redakcją jest zaprzyjaźniona od lat. My też chcemy, by była szczęśliwa!

* Historie pisane ludźmi – Karol Kleczka, 25-latek z Makoszów, dokopał się do korzeni swojej rodziny, sięgających 1629 roku. Zaraz potem założył profil „Śląsk po mojemu – historie ludźmi pisane. Genealogia Górnego Śląska”, który prowadzi od 6 lat. Szuka głównie informacji o rodach z Makoszów, Kończyc i Przyszowic.

Publikujemy też plakat jednego z bohaterów Górnika Zabrze, Alexa Sobczyka!