Nowiny w czasie pandemii

* Pogrzeby w czasach pandemii - Koronawirus łupi z wielką zajadliwością. Straciliśmy swobodę kontaktów, możliwość kupowania w centrach handlowych, i – niektórzy – pracę. Do wyliczanki strat trzeba dołożyć kolejną – pośmiertne pożegnania najbliższych, w wąskim, narzuconym przepisami gronie. Pogrzeby są teraz jeszcze trudniejsze do przeżycia niż były dotąd. I to chyba jedna z większych krzywd, którą wyrządził nam wirus.

* Matury tylko na piśmie - Maturzyści i nauczyciele wreszcie doczekali się konkretów. Egzamin dojrzałości rozpocznie się 8 i zakończy 29 czerwca. Będzie składał się tylko z części pisemnej. I to są najważniejsze informacje w tej sprawie. Decyzja Ministra Edukacji dała w końcu dyrekcjom szkół sposobność do działania, rzucając im logistyczne wyzwanie. Tegoroczne egzaminy muszą zaplanować z taką precyzją jak El Professore napad na hiszpańską mennicę.

* Szkoła ciao - Powiedzieć, że tegoroczni maturzyści są w wyjątkowej sytuacji to truizm. Są w takiej, która bardziej niż kiedykolwiek wyciska łzy z oczu. Im i nauczycielom. Bez tradycyjnego i oficjalnego pożegnania, szkoły nadrabiają to, co zabrał im koronawirus. Za pośrednictwem mediów społecznościowych, jedni i drudzy dziękują sobie nawzajem. Oglądanie, słuchanie i czytanie tych wpisów to prawdziwa przyjemność!

* KardioMed znowu robi testy - Zabrzańskie laboratorium w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, przy ul. Cieszyńskiej, które w ubiegłym tygodniu zostało przez Ministerstwo Zdrowia zawieszone w wykonywaniu testów na obecność koronawirusa, pozytywnie przeszło walidację i może ponownie przeprowadzać badania – podała placówka.

- Czy będą wybory? - Wybory prezydenckie to wciąż wielki znak zapytania. Nie wiadomo, kiedy się odbędą, w jakiej formie i czy w ogóle się odbędą. Po tych dylematów należy dodać jeszcze organizacyjny problem, który pojawił się w przygotowaniach ich korespondencyjnej wersji. Część samorządów odmawia przekazania Poczcie Polskiej, mającej doręczać pakiety wyborcze, spisów osób uprawnionych do głosowania. Do tej grupy należy też Zabrze.

- Szlachectwo nabywa się w działaniu - Kardiolog dr Marcin Świerad ze Śląskiego Centrum Chorób Serca jest kawalerem maltańskim. A to znaczy, że jak każdy joannita nie zapomina o powołaniu do niesienia pomocy innym. Robi to od ponad 20 lat.

- Publikujemy też wspomnienie o dawnych obchodach Święta Pracy na terenie Zabrza.