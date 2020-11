Nowiny w czasach epidemii

Wciąż epidemia koronawirusa dominuje w naszym życiu, również w Zabrzu. Stąd nasz czołówkowy tekst „Czarny tydzień w pandemii”. O czym jeszcze piszemy?

Nauka ze Scorpionsami, torbą i butami - Jak prowadzić interesujące zajęcia szkolne w dobie koronawirusa? Dobry przykład daje Joanna Czuma-Sitek, nauczycielka niemieckiego w Zespole Szkół nr 18 w Kończycach, która w tym czasie zainicjowała kilka niezwykłych projektów. W jeden zaangażowała nawet muzyków grupy Scorpions!

Lubię zdjęcia autentyczne – Studio Koincydencje przy ul. Tarnopolskiej w Mikulczycach to nie jest zwykłe miejsce, w którym tylko robi się zdjęcia. To raczej połączenie fotograficznego atelier z gabinetem psychologa, herbaciarni ze sklepem z antykami. Tu przed zdjęciami jest pyszna herbata, rozmowa, a dopiero potem zaczyna się fotografowanie. O swojej pracy opowiada Viola Kuniej, właścicielka studia.

Co dalej ze dawnym szpitalem? – Czy nieruchomość przy ulicy Wyciska 2-4, należąca do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego będzie sprzedana, wreszcie powinno się rozstrzygnąć. Rok temu budynek dawnego szpitala i teren o powierzchni 1,6 ha kupiła, za 3 mln zł, firma z Rudy Śląskiej. Jednak by transakcja doszła do skutku, zgodę musi wydać Prokuratoria Generalna.

O górniku, któremu marzyło się zostać biskupem – O sprawie po raz pierwszy można było przeczytać na początku 1934r. W tym czasie całe Makoszowy żyły tą niesłychaną aferą! – pisze o tym Karol Kleczka z fanpage’a Śląsk po mojemu – historie ludźmi pisane.

Stajemy na rzęsach, by grać - Po letniej reformie w kobiecej piłce nożnej KKS Zabrze rozpoczął rozgrywki sezonu 2020/21 w III lidze. Od 2002 roku, kiedy to powstał Kobiecy Klub Sportowy Zabrze, do ubiegłego sezonu drużyna nie grała niżej niż w II klasie rozgrywkowej. Po niepełnym sezonie 2019/2020, gdyż w skutek pandemii nie udało rozegrać się ani jednego spotkania rundy wiosennej, zabrzanki wraz z drużynami uplasowanymi niżej w tabeli, musiały przełknąć gorzką pigułkę i rozpocząć nowy sezon szczebel niżej. Wraz ze zmianą struktur rozgrywek doszło w klubie do dużych roszad kadrowych, było też sporo kontuzji. O minionej już rundzie mówi Laura Englisz, kapitan zespołu.

Publikujemy także wspomnienie o Janie Cyganie z Pawłowa.

