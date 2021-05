W Nowinach wszystko o Zabrzu!

Jest czwartek, są Nowiny. A w nich: Grube portfele w Radzie Miasta - Który z radnych zarobił w 2020 roku najwięcej, a kto ma największe oszczędności? Komu najbardziej opłaca się obecność w Radzie Miasta? Jak co roku zaglądamy do portfeli radnych, bo ich oświadczenia majątkowe za 2020 rok właśnie trafiły do Biuletynu Informacji Publicznej.

* Dzieci potrzebują zastępczych rodziców - Ile rodzin zastępczych funkcjonuje w Zabrzu? Czy są potrzebne kolejne? Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać zakwalifikowanym do takiej roli?

* Jak rozwija się Zabrze? Dopiero 35 miejsce zajęło miasto Zabrze w rankingu firmy Arcadis, która oceniła 50 największych polskich miast wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę brano działania w trzech obszarach: społeczeństwo, środowisko i gospodarka.

* Dzielą pieniądze dla działkowców - Dzielenie pieniędzy między działkowcami rozpoczęło się. Pięcioosobowa komisja, pod przewodnictwem wiceprezydenta Zabrza, Krzysztofa Lewandowskiego pierwsze posiedzenie ma już za sobą.

* Wielki liczenie kopciuchów - Zabrze zaczyna liczyć kopciuchy – piece, które dokładają się do zanieczyszczania atmosfery nad Zabrzem. Na razie wiadomo, że na swoich ekologicznych zmienników czeka niespełna 6 tys. grzejących mieszkania komunalne, administrowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. Ale to i tak tylko część tego, co trzeba zrobić w mieście, by dopasować się do uchwały antysmogowej, obowiązującej w województwie. Ilu trucicieli powietrza jest w lokalach miejskich, będących we władaniu ZBM-TBS, nie wiadomo.

To tylko część artykułów, które znajdziecie w dzisiejszych Nowinach.

Jest też, na pożegnanie, plakat Michała Koja.