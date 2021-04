W Nowinach mnóstwo o Zabrzu

Nowy numer Nowin dotarł już do kiosków. O czym możecie w nim przeczytać? - 7 milionów straty Górnika Zabrze - To nie był łatwy rok dla polskich drużyn piłkarskich. Ucierpiał także Górnik Zabrze, który zakończył 2020 rok potężną stratą w wysokości 7 165 738,78. To dużo gorzej niż w 2019 roku, gdy klub przyniósł pierwszy od wielu lat zysk 1,25 mln zł. Stratę Górnik chce pokryć z przyszłych zysków. Na razie jednak spółka nie poradziłaby sobie bez dużej pomocy miasta.

- 3,5 mln zł od zabrzan dla organizacji pozarządowych - Trwa gorący okres składania zeznań podatkowych. Na rozliczenie z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia. Ilu podatników rozlicza się w Zabrzu? Jaka część robi to elektronicznie? Ile czasu czeka się na zwrot podatku i od czego to zależy?

- Opuszczają Kościół i liczą się sami - Internetowy licznik apostazji nie zatrzymuje się. Jedną z ostatnich na liście, jeszcze niedawno była zabrzanka, Kasia Em.

- Do Wrocławia? Najlepiej na Kraków! - Czy oznaczenia drogowe, prowadzące kierowców na DTŚ i autostrady otaczające Zabrze, są optymalne? O nieścisłościach z nimi związanych napisał do Nowin nasz Czytelnik, Andrzej Pisiewicz

- Ślązok się starzeje - Czego mógł chcieć Ślązak po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia? Dochować się gromadki dzieci i wnucząt, „uszporować coś na czorno godzina” i zapewnić sobie dobry wycug – ostatnia część trylogii Karola Kleczki.

- Remont dawnego ratusza z rządowym wsparciem - 3,2 miliona złotych dostało Miasto Zabrze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostaną przeznaczone na remont dawnego ratusza dzielnicy Rokitnica, przy ul. Jordana 2.

- Kim jesteśmy i jak żyjemy? - Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Odbywa się on zdalnie, przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej ten samospis internetowy jest obowiązkowy. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.