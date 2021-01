Nowi w Nowym Roku

Pierwszy obywatel urodzony w Zabrzu, w 2021 roku to piękna Eliza. Przyszła na świat 1 stycznia o godz. 2.45., w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, w Biskupicach. Tego dnia z narodzin dziecka cieszyli się jeszcze rodzice pięciorga innych. Druga, w Nowym Roku również była dziewczynka. Rodzice powitali ją o godz. 3.51. O godz. 14.00 nadeszła kolej na chłopca.

Do 3 stycznia, przy ulicy Zamkowej urodziło się 15 dzieci. Niewykluczone, że ta liczba zapowiedź następnego, zabrzańskiego baby-boom. Porodówka w Biskupicach prawie od początki swego istnienia, w 2014 roku, przeżywa oblężenie. Oferuje pacjentkom komfortowe warunki pobytu oraz porody, dopasowane do najbardziej wyrafinowanych oczekiwań przyszłych mam. Co konkretnie jest jej autem? Z pewnością bezpłatny dostęp do wszystkich form znieczulania oraz system rooming-in, gwarantujący mamie nieprzerwany pobyt z nowo narodzonym dzieckiem, a także wsparcie wielu specjalistów: od kardiologa na dietetyczce kończąc.