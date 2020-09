Co nowego? Przeczytajcie w Nowinach!

Dzień dobry! Jest mnóstwo powodów, by przeczytać najnowsze Nowiny Zabrzańskie! O czym dziś piszemy? * Alba przejmuje śmieci – Od 1 października odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Zabrza realizować będzie firma Alba.

* Takiego Górnika kochają kibice! - O takim początku sezonu w Ekstraklasie marzono w Zabrzu od lat. Po czterech kolejkach Górnik jest liderem ligowej tabeli i ma komplet 12 punktów. Do tego strzelił najwięcej i stracił najmniej bramek w lidze. I ograł w Warszawie Legię, po raz pierwszy od 22 lat!

* Włoskie smaki Dawida - Dawid Budzich, zabrzanin i półfinalista telewizyjnego programu Masterchef jest w drodze do życiowego celu – restauracji serwującej włoską kuchnię. A ta ma być nie byle jaka. W menu potrawy z dobrych produktów i w dobrej cenie. Jednak takie połączenie: smacznie i bez drenowania kieszeni klientów jest nie lada wyzwaniem!

* Clan of Xymox w piątek w Zabrzu - Legendarna holenderska grupa muzyczna Clan of Xymox wystąpi w piątek, 25 września, w klubie Wiatrak. To koncert przełożony z maja, na który nie ma już biletów. Na pocieszenie – grupa ponownie ma zagrać w Zabrzu w marcu 2021 roku.

* Szalikowcy z Torcidy przed sądem - Rozpoczął się proces 17 członków Torcidy, grupy najbardziej zagorzałych szalikowców Górnika Zabrze. Śledczy przedstawili im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia 93 przestępstw. Rozprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach.

* Zwierzęta nie muszą cierpieć - Danutę Mikusz-Oslislo, sekretarza zarządu głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i prezesa jego zabrzańskiego oddziału zaskoczyły zmiany w prawie o ochronie zwierząt. Oczywiście pozytywnie. Do rozwiązania jest jednak dylemat, jak w krótkim czasie dostosować schronisko dla bezdomnych zwierząt w Biskupicach, powadzone przez zabrzański oddział, do nowych, lepszych warunków gwarantowanych psom i kotom znowelizowaną ustawą.