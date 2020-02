Nowe ceny biletów w autobusach i tramwajach

Już w niedzielę, 1 marca wejdą w życie nowe taryfy w tramwajach i autobusach komunikacji publicznej. Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza nowe, wieloprzejazdowe bilety w dużo niższej cenie niż gdyby kupować pakiet biletów jednorazowych, bilet dzienny ważny do północy danego dnia i obniża ceny biletów elektronicznych w taryfie odległościowej.

Oto najważniejsze zmiany, które czekają pasażerów. W ofercie pojawią się tańsze bilety odległościowe. Dotychczas taryfa ta nie cieszyła się dużą popularnością wśród pasażerów właśnie z powodu zbyt wysokich cen biletów, a jest ona najwygodniejsza w użyciu. To taryfa domyślna kasowników ŚKUP, do których wystarczy przyłożyć kartę, aby pobrało z niej opłatę za przejazd. Metropolia chce odwrócić ten trend. Aby zachęcić pasażerów do korzystania z tej taryfy, ceny biletów odległościowych zostaną obniżone. Na najkrótszych odcinkach, za przejazd do 1 km, pasażerowie zapłacą tylko 1,60 zł, a młodzież powyżej 16. roku życia, studenci oraz uprawnienie emeryci i renciści – tylko 80 gr. Bilety odległościowe ogólnie będą tańsze średnio o 36 groszy.

W taryfie ZTM pojawią się nowe bilety wieloprzejazdowe. To opcja dla osób, które sporadycznie korzystają z komunikacji miejskiej, nie przesiadają się i chciałyby mieć przy sobie pakiet biletów ważny dłużej niż jeden miesiąc. Będą mogły go użyć w dowolnym momencie przez 180 dni, czyli przez pół roku.

Od marca bilet wieloprzejazdowy będzie uprawniał do przejazdu po całej sieci, zarówno autobusami, tramwajami, jak i trolejbusami. Decyzja o tym czy skorzystamy z niego na terenie jednego miasta, czy dwóch i więcej – będzie zależeć od pasażera. Dzięki temu bilety te będą sporo tańsze niż gdybyśmy chcieli kupić pakiet biletów jednorazowych – papierowych albo elektronicznych. Dostępne będą bilety na 20 przejazdów, których cena podstawowa wyniesie 55 zł (ulgowy 27,5 zł), na 40 przejazdów za 100 zł (ulgowy 50 zł) oraz na 80 przejazdów za 180 zł. Wszystkie z nich będą ważne przez 180 dni. Bilety te skierowane są głównie dla osób, które w trakcie jednej podróży nie dokonują przesiadek.

Kolejna nowość to bilet dzienny, ważny do godz. 23:59 danego dnia, w którym go skasowaliśmy lub aktywowaliśmy. Będzie kosztował 10 zł (ulgowy 5 zł), czyli będzie o 4 zł tańszy od biletu dobowego, który jest ważny przez 24 godziny od momentu skasowania. Bilet dzienny nie będzie uprawniał do korzystania z linii na lotnisko.

O 4 złote stanieje bilet 30-dniowy na całą sieć, który umożliwia pasażerom swobodne korzystanie zarówno z autobusów, jak i tramwajów i trolejbusów. Będzie teraz kosztował 134 zł (ulgowy 67 zł). To kolejna obniżka tej formy opłaty za przejazd komunikacją publiczną. W 2017 roku, gdy istniał jeszcze KZK GOP, trzeba było zapłacić za niego 144 zł. W 2018 roku, gdy Metropolia rozpoczęła realizację tych zadań i wprowadziła wspólne bilety, bilet ten staniał o 6 zł i kosztował 138 zł. Dla uczniów i studentów wprowadzone zostaną nowe bilety okresowe, które będą obowiązywać przez 120 dni, czyli cały semestr. Bilet normalny będzie kosztował 440 zł, zaś ulgowy – 220 zł.

O kilkadziesiąt złotych stanieją bilety 30 i 90-dniowe, które uprawniają do przejazdu liniami na lotnisko. Za bilet 30-dniowy od 1 marca zapłacimy 160 zł, czyli o 20 zł mniej niż aktualnie. Natomiast bilet 90-dniowy stanieje o 40 zł – zapłacimy za niego 400 zł, a nie 440 zł. Bilety ulgowe będą kosztować odpowiednio 80 i 200 zł.

Nowością w taryfie, która dotychczas nie występowała, jest bilet grupowy dla maksymalnie pięciu osób, które dzięki temu, że będą wspólnie podróżować, zapłacą mniej. Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, zaś ulgowy – 5 zł. Będzie uprawniał do przejazdu na całej sieci, przez 90 minut z możliwością przesiadek.

O 20 groszy wzrosną ceny biletów papierowych. Teraz bilet na jedno miasto lub ważny przez 20 min będzie kosztował 3,40 zł (ulgowy 1,70 zł); bilet papierowy na dwa miasta lub ważny przez 40 min – 4 zł (ulgowy 2 zł), natomiast bilet na całą sieć lub ważny przez 90 minut – 5 zł (ulgowy 2,50 zł).

Wraz z wejściem w życie nowej taryfy, zaczną również obowiązywać nowe wzory jednorazowych biletów papierowych. Będę miały dotychczasowe rozmiary, ale będą wyglądały zupełnie inaczej. Nowe bilety zostały zaprojektowane w orientacji pionowej, czyli w taki sposób, w jaki pasażer wkłada je do kasownika. Ich mocną stroną będą również zabezpieczenia – zarówno te widoczne, jak i niewidoczne. W przypadku tych pierwszych jest to m.in. hologram aplikowany techniką hot-stampingu, papier z własnym znakiem wodnym z widocznymi włóknami w strukturze papieru, numerator typograficzny, linie rastrowe różnych grubości oraz wzór reliefowy w tle.

Papierowe bilety jednorazowe, zakupione przed 1 marca, po zmianie taryfy nie stracą ważności. Bilety te będzie można wykorzystać na dotychczasowych zasadach do 14 marca. Po tym dniu również będą uprawniać do przejazdów, jednakże trzeba będzie każdorazowo do nich dokupić tzw. bilety uzupełniające o nominale 10 groszy – tak, aby sumaryczna cena biletów wcześniej zakupionego i uzupełniającego, była zgodna z obowiązującą taryfą.