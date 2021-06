Nowa opłata w rachunkach za wodę. ZPWiK wyjaśnia

- Czy zabrzanie przejrzeli dokładnie swoje ostatnie faktury i rachunki za wodę? Wodociągi znów podniosły opłaty. Od maja wprowadzili nową opłatę, tak zwaną abonamentową za ścieki. To koszt aż 11,63 zł za miesiąc! Teraz opłacamy dwie abonamentowe; jedna za wodę i ta nowa, osobno za ścieki, łącznie to nieco ponad 20 zł. Dlaczego? Jestem przerażona, że bez uprzedzenia wprowadza się kolejne opłaty. Czy to ostatnie podwyżki w tym roku? Czy czeka nas jeszcze wzrost cen za wodę i wzrost cen za ścieki? – pytają czytelnicy. Poprosiliśmy o komentarz Zabrzańskie Wodociągi.

Oto odpowiedź ZPWIK: -Szanowni Państwo, zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ceny i stawki opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§5 ust.4).

Odpowiadając na pytania czytelników informujemy, że pomimo rosnących kosztów utrzymania przedsiębiorstwa, w nowych taryfach nie wprowadziliśmy zmiany ceny wody i ścieków. Cena za metr sześcienny dostarczonej wody i odebranych ścieków jest taka sama jak w zeszłym roku i nie zmieni się w ciągu najbliższych trzech lat.

Poprzednie taryfy obowiązywały od czerwca 2018 roku. Od dnia 7 maja 2021 roku obowiązują nowe trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wymagania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w świetle wydanych orzecznictw sądowych, w zakresie tworzenia wniosku taryfowego i jego uzasadnienia w sposób znaczący uległy zmianie w stosunku do roku 2018. Tworząc nową taryfę, musieliśmy się dostosować do aktualnie obowiązującego prawa wymaganego przez Wody Polskie.

W związku z powyższym, zmianie uległa stawka opłaty abonamentowej. Obniżyliśmy stawkę opłaty abonamentowej za wodę, za to wprowadziliśmy stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków.

W świetle przepisów wskazanych na początku, już sam fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego obliguje odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Osoby, które posiadają czynne przyłącze kanalizacji sanitarnej, a nie korzystają z niego, nie płaciły do tej pory nic, pomimo ponoszenia przez wodociągi kosztów obsługi tej sieci. Tymczasem, jeżeli ktoś nie zużyje nawet jednego litra wody, ale posiada przyłącze do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jest „gotowy” do pobrania wody/dostawy ścieków, a „wodociągi” do jej dostarczenia/ich odebrania. Wielkość opłaty abonamentowej jest stała i niezależna od ilości zużytej wody/ścieków, analogicznie jak w przypadku wszystkich innych opłat abonamentowych np. za telefon, telewizor czy też prąd lub gaz.

Jak naliczane są opłaty abonamentowe?

Każdy odbiorca ma naliczoną jedną opłatę abonamentową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną opłatę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczanie należności, naliczana jest niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał wodę/odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.

Podsumowując, stawki opłaty abonamentowej (woda i ścieki) wzrosły łącznie o 9,77 zł brutto, co w przeliczeniu dla budynków jednorodzinnych (około 18% mieszkańców miasta) oznacza wzrost o 9,77 zł miesięcznie dla całej rodziny, ale już dla budynków wielorodzinnych (około 82% mieszkańców Zabrza), należy tę kwotę podzielić przez ilość zamieszkujących budynek rodzin -napisano w oficjalnym piśmie, przesłanym nam przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.