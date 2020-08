Noga z gazu. Policja kontroluje prędkość

Dziś przez cały dzień policjanci ruchu drogowego prowadzą działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, ale policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W 2019 roku kierujący pojazdami (głównie samochodami osobowymi) w Polsce spowodowali ponad 30 tys. wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 2087 osób, a przeszło 35 tys. zostało rannych. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To właśnie nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2019 r. doprowadziła do śmierci 726 osób.