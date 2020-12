Nauka ze Scorpionsami i niezwykłymi butami [GALERIA]

Jak prowadzić interesujące zajęcia szkolne w dobie koronawirusa? Warto wziąć przykład z Joanny Czumy-Sitek, nauczycielka niemieckiego w Zespole Szkół nr 18 w Kończycach.

W tym czasie zainicjowała kilka niezwykłych projektów. W jeden zaangażowała nawet muzyków grupy Scorpions!

– Obecna sytuacja to nowa, zaskakująca i niełatwa rzeczywistość, która szczególnie od nas wymaga kreatywności. . Każdy ze znanych mi nauczycieli szuka ciekawych sposobów przekazywania wiedzy, bo dla nas to też jest rozwijające doświadczenie, my także uczymy się wielu nowych rzeczy, a dzięki temu uczniowie uczą się ciekawymi metodami. Uczę niemieckiego w plastyku od prawie 20 lat. Nie jestem artystką, ale wrosłam w to środowisko i dzięki temu patrzę inaczej na świat. Mam wrażenie, że nowa sytuacja związana z nauką zdalną sprawiła, że stałam się bardziej otwarta, chętna do podejmowania nowych wyzwań, nawiązywania nowych kontaktów. Uznałam, że ta nietypowa sytuacja może zrodzić ciekawe przedsięwzięcia, że można z różnymi ludźmi wspólnie coś stworzyć – mówi Joanna Czuma-Sitek.

W kwietniu wymyśliła, że napisze do projektanta Macieja Muszyńskiego i zaproponuje organizację konkursu na projekt nadruku na jego kolorowych torbach z serii MIMAbags. – Zapytałam, czy mógłby zorganizować konkurs na projekt nadruku na torbę dla moich uczniów, młodych artystów, pod hasłem: „Zostań w domu – zbieraj chwile”. Okazał się otwarty i od razu zgodził się, a moi uczniowie podjęli wyzwanie. Powstało wiele ciekawych i różnorodnych projektów, z których projektant wybrał, jego zdaniem, najciekawszy. Julia Budnik, jego autorka, przedstawiła na swojej grafice dłonie trzymające aparat fotograficzny, w którego obiektywie widać rodzinę. W tle dostrzegalne są „koronawirusy”. Julia dostała torbę w nagrodę, podpisaną swoim nazwiskiem – niesamowita sprawa dla młodej artystki. Zamówiło ją dla siebie także kilka nauczycielek, w tym ja. Ta akcja pokazała, że młodzież potrafi się dostosować i odnaleźć nawet w tak trudnej sytuacji, jaką mamy obecnie. Otworzyła również mnie. Dlatego potem postanowiłam przetestować kolejny pomysł, że możemy mimo zamknięcia komunikować się ze światem. Wybrałam niemiecki zespół Scorpions, który uwielbiam od lat. Jego piosenka „Wind of change” (Wiatr zmian) idealnie pasuje do obecnej sytuacji. Przeanalizowaliśmy z młodzieżą jej tekst, obejrzeliśmy teledysk. Potem poprosiłam młodzież o projekty graficzne inspirowane piosenką, które wysłałam do zespołu z wyjaśnieniami, dlaczego młodzież podjęła taki temat. Liczyłam, że może któryś trafi na przykład na koszulkę grupy. Tak się nie stało, ale… we wrześniu otrzymaliśmy autografy od członków zespołu!

Obecnie Joanna Czuma-Sitek zainicjowała projekt związany z… butami. – Zaproponowano nam buty do własnej kreacji artystycznej. Buty symbolizują między innymi drogę codzienna, a także dążenie do obranych celów. Uczniowie malują w domach w ramach projektu ukazując, że sztuka jest w każdym z nas, tylko odważmy się dostrzec, a pomoże nam to w ciekawszym przeżywaniu codzienności tym bardziej tak trudnej teraz. – mówi. – Od września wspólnie ze szkolną pedagog i grupą odważnych chętnych uczniów realizujemy projekt społeczno-edukacyjny pod patronatem UNICEF „To (działa)MY!” pod hasłem „Otwórz się na kulturę… Sztuka to coś więcej…”. Chcemy, żeby nasi uczniowie mogli się wykazać swoimi talentami, a przy tym nauczyli się działać na rzecz innych ludzi, uwrażliwiać ich na piękno i aby umieli zarażać dobrem i kreatywnością innych w swoich środowiskach.

W głowie germanistki są już kolejne projekty, ale by nie zapeszać, nie chce na razie o nich mówić. Na pewno będziemy na nie czekać! DARIUSZ CHROST