Zabrzańska policja szuka dwóch dziewczyn, które uciekły z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. To Katarzyna Smołka, lat 16 i Klaudia Powała, lat 17.Policja prosi o kontakt osoby, posiadające wiedzę co do miejsca ich przebywania, o kontakt, telefon 47 8543 266, 47 8543 255 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112.