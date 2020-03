Z narkotykami do komisariatu

Tę postawę można by pochwalić: obywatel, który ma zamiar prowadzić samochód, wchodzi do komisariatu, by sprawdzić, czy w jego krwi nie krążą jeszcze promile. Ale… ma przy sobie narkotyki. W tym przypadku marihuanę i amfetaminę.

- Policjanci obserwowali dwóch mężczyzn w samochodzie, podejrzewając, że handlują narkotykami. Zdziwili się, gdy zatrzymali się przy II Komisariacie, na ulicy Trocera. Pasażer, 32 – latek wszedł do środka. Okazało się, że chce mieć pewność, czy nie jest jeszcze pod wpływem alkoholu. Miał jednak przy sobie narkotyki, jego kolega z samochodu, 36 – latek także – mówi sierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik prasowy KMP w Zabrzu.

Mężczyznom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.