Najnowsze wydanie Nowin w kioskach!

W kioskach od rana najnowsze Nowiny Zabrzańskie. To idealna lektura na letnie dni. Dziś przeczytacie u nas m.in:

W Polsce Andrzej Duda, w Zabrzu Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda 12 lipca wygrał wybory prezydenckie. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 51,3 proc. Polaków. W II turze pokonał Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Gdyby jednak tylko zabrzanie mieli decydować, wybraliby przedstawiciela opozycji i to znacznie większą przewagą głosów, bo 55,18 proc. do 44,82 proc. Zabrzański wynik, co jasne, cieszy lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej, ale i nie martwi PiS. Jakie są ich komentarze? Czytajcie w drukowanym numerze Nowin.

Oświadczenia majątkowe.

Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe władz miasta, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ile w ubiegłym roku zarobili wiceprezydenci oraz prezydent Zabrza? Szczegóły w drukowanym tygodniku.

Kamile dla czwórki Kamile rozdane! Tegoroczne wyróżnienia, dla osób i instytucji, które przysłużyły się Zabrzu trafiły do prof. Dr hab. Mariusza Gąsiora, kardiologa ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, pośmiertnie do Wiesława Świderskiego, muzyka Filharmonii Zabrzańskiej oraz do Eskulapa, firmy transportu sanitarnego i Muzeum Górnictwa Węglowego.

Rusza 7 edycja Budżetu Obywatelskiego.

Od 20 lipca mieszkańcy Zabrza będą mogli składać wnioski w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 5 mln zł. Wstępna weryfikacja projektów zakończy się 21 września. 5 października opublikowana zostanie ostateczna lista wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Od 8 do 23 października będzie można głosować. Listę projektów, które zostaną zrealizowane w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego poznamy 30 października.Więcej informacji w drukowanej gazecie.