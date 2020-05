Najnowsze wiadomości o mieście w Nowinach

O liczbie zabrzan, którzy zarażeni są koronawirusem, o tym, kto będzie wywoził nasze śmieci, bo na ogłoszone przez miasto postępowanie przetargowe wpłynęły dwie oferty, o tym jak w czasie pandemii orzeka zabrzański sąd oraz obszerny wywiad z dr hab. Jerzym Jaroszewiczem, lekarzem chorób zakaźnych, który w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu leczy chorych na COVId-19. To tylko niektóre tematy, które opisaliśmy w najnowszym wydaniu Nowin Zabrzańskich. Drukowana gazeta jest od rana do kupienia w kioskach. Zapraszamy do lektury. A napisaliśmy m.in o:

Koronawirus zaatakował Zabrze

Śląsk jest obecnie na niechlubnym pierwszym miejscu w statystykach Ministerstwa Zdrowia, dotyczących nowych zakażeń koronawirusem. We wtorek było tu ponad 3,8 tys. zachorowań. Przyczyniły się do tego m.in. ogniska choroby w kopalniach – tylko w poniedziałek badania potwierdziły zakażenie koronawirusem m.in. u 92 górników z kopalni Sośnica w Gliwicach. Wielu z nich to zabrzanie, byli pracownicy KWK Makoszowy. Wirus dotarł tez do zabrzańskiej Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Szczepionka będzie za rok?

Epicentrum koronawirusa na Śląsku, ze względu na specyfikę regionu było do przewidzenia. Tak uważa dr hab. Jerzy Jaroszewicz, lekarz chorób zakaźnych, który w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu leczy chorych na COVId-19. – Wszyscy czekamy na pozytywne wiadomości. Pierwsza jest taka, że z naszego oddziału wypisaliśmy już 10 osób, zarażonych koronawirusem. Są zdrowe. Druga, że pojawiają się nowe opcje terapeutyczne. W Bytomiu zaczynamy leczenie osoczem ozdrowieńców, lekiem będącym darem innych. Wiążemy z nim duże nadzieje. Trzecia, dobra wiadomość jest taka, że wyleczeni zostaną poddani dokładnym badaniom, dotyczącym następstw choroby. Będziemy to robić z udziałem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W projekcie, kierowym przez kardiologa, prof. Mariusza Gąsiora zamierzamy oceniać, czy pacjenci, po przebyciu COVID-19 rzeczywiście są zdrowi – powiedział.

W sądzie sprawy pilne i niejawne

Jeśli młyny sprawiedliwości mieliły powoli, to w najbliższym czasie będą jeszcze wolniej. Oczywiście z powodu pandemii. W Sądzie Rejonowym w Zabrzu nikt nie ma co do tego wątpliwości. Wielu natomiast ma nadzieję, że do pracy bez ograniczeń zabrzański sąd wróci w czerwcu. - Na razie orzekamy w sprawach niejawnych i pilnych. Niestety, wyrok w tych pierwszych nie oznacza, że można je uznać za zamknięte. Stronom przysługuje prawo do odwołania, a w wielu przypadkach terminy administracyjne zostały zawieszone ze względu na wyjątkową, kryzysową sytuację. Te, w których obowiązują należą do katalogu pilnych. Ich kwalifikacji dokonał ustawodawca, ale sądy również mogą włączać do nich inne, wiszące na wokandach. W zabrzańskim spraw pilnych jest szczególnie dużo w Wydziale Karnym – mówi sędzia Izabela Pudło, wiceprezes Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Najniższa oferta Alby

Szykuje się duża niespodzianka w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na ogłoszony przez miasto przetarg wpłynęły dwie oferty, ale najniższej bynajmniej nie złożyła firma FCC, która od kilku lat wykonuje to zadanie i ma Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w centrum miasta, przy ul. Cmentarnej. Zwycięska firma ma wykonywać swoje usługi w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Alba zaproponowała 66,365 mln zł, czyli niespełna 3,7 mln zł miesięcznie. FCC, w konsorcjum z MPGK, chce ponad 2 miliony więcej – 68,830 mln zł. Czy jednak oferta Alby zostanie przyjęta? Nie wiadomo.