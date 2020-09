Najnowsze Nowiny już w kioskach!

Nowy, przepełniony ważnymi informacjami dla zabrzan, numer naszego tygodnika Nowiny Zabrzańskie. Do kupienia już od rana we wszystkich punktach sprzedaży prasy w mieście. W najnowszych Nowinach przeczytacie m.in. o:

Kiedy przestanie śmierdzieć?

Zamknięcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, cofnięcie pozwolenia na działalność lub jej ograniczenie sugeruje prezydent miasta, Małgorzata Mańka-Szulik w dwóch pismach – do śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, Agaty Bucko-Serafin oraz do marszałka województwa, Jakuba Chełstowskiego. Powód tego stanowiska dla większości mieszkańców jest oczy¬wisty – smród unoszący się znad instalacji, od kilku dni jest trudny do zniesienia. Więcej o sprawie w drukowanych Nowinach Zabrzańskich.

Lekarz nadal na telefon

Gabinet lekarza rodzinnego, w drodze między sklepem mięsnym a fryzjerem? Taka możliwość odeszła już do lamusa. Prawdopodobnie na zawsze. Medycy chwalą sobie, wymuszoną pandemią, nową praktykę w relacjach z pacjentem: najpierw telefoniczna rozmowa, a w razie potrzeby spotkanie twarzą w twarz. Pacjenci podobno też nie narzekają – wiele mogą załatwić bez wychodzenia z domu. A jeśli nawet pojawi się taka konieczność, to w poczekalni nie ma kolejek.

Kto zdewastował kirkut?

28 macew na cmentarzu żydowskim przewrócili nieznani sprawcy. Mówienie o domniemanych wandalach w liczbie mnogiej jest uzasadnione, bo by dokonać zniszczeń na tak dużą skalę, tak starannie zbudowanych nagrobków, jedna para rąk by nie wystarczyła. Do dewastacji doszło między 9 a 11 września. Policja poszukuje świadków zdarzenia.

Koronawirus wygryzł dziurę w miejskiej kasie

Ile budżet Zabrza stracił w pierwszym półroczu na epidemii koronawirusa? Jakie dochody spadły najbardziej? Które miejskie instytucje ucierpiały na skutek odwołanych imprez czy odpływu turystów? Ile do tej pory kosztował nas COVID-19? Odpowiada Piotr Barczyk, skarbnik Zabrza.

Warsztat z pasją

Makramy, ceramika, akwarele, wiklina, wypalanie drewna, odnawianie mebli, rysunki żurnalowe, string art, materiałoznawstwo, ale i fachowy makijaż dzienny czy brafitting – tego wszystkiego można się nauczyć, przećwiczyć, a często i własnoręcznie wykonać w Pracowni Kreatywnej Warsztat. Otworzył ją przy ul. 3 Maja 83 zabrzanin, 25-letni Kamil Zdziebłowski. – To ludzie i ich pasje tworzą to miejsce – mówi właściciel. Sam z zawodu jest… cukiernikiem.