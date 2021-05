Najlepsi w optymizmie

Zabrze będzie gospodarzem 10. Ogólnopolskiego Dnia Optymizmu. Podobno zasług na tym polu mamy wiele, najważniejsza jednak jest taka: to u nas jest najwięcej optymistycznych przedszkoli w Polsce, takich, które wychowują pewnych siebie, uśmiechniętych obywateli. 10 maja wszyscy, razem z najmłodszymi, możemy świętować.

W ratuszu, przy ulicy Religi na optymistycznym krześle usiądzie prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka – Szulik, a sprawy urzędowe, według zapewnień organizatorów obchodów, będą załatwiane po myśli mieszkańców. Warto więc spróbować!

- Krzesło będzie dla każdego, kto chciałby na nim usiąść. Każdy będzie miał też okazję, by wylosować optymistyczną sentencję – mówi Ewa Bilska, dyrektor Przedszkola nr 18, jednego z 25 zabrzańskich, optymistycznych. – Dla porównania, w innych miastach są po 2,3 – dodaje.

Przedszkola uczące optymizmu robią znacznie więcej niż coroczne celebrowanie dnia przypominającego o znaczeniu pozytywnego nastawienia do świata. Nieustannie uczą dzieci wiary we własne siły, a rodziców wpierania ich w drodze do celu. – Stawiamy na rozwijanie wszelkich dziecięcych talentów, dlatego nasi podopieczni zdobywają odznaki potwierdzające ich umiejętności. Rodzice są naszymi partnerami. Nauczyliśmy się, jak ich angażować, jak przekazywać im trudne informacje. Nie rekomendujemy puszczania płazem złego zachowania dzieci, ale rozmowę z najmłodszymi na ten temat. To najlepsza metoda wychowawcza – mówi Ewa Bilska.

Optymistyczne Przedszkole to program, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Działa od 2004 r.