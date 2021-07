Koncerty w strefie Carnall

W każdą wakacyjną sobotę, o godzinie 20:00, będą koncerty w zrewitalizowanej strefie Carnall, czyli naziemnej części Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. -Bądźcie z nami i posłuchajcie jak muzyka wypełnia poprzemysłową przestrzeń – zachęcają organizatorzy. W najbliższą sobotę, 10 lipca, zagrają 4 Szmery. Wstęp wolny!

- 2 lipca br. otwarto zrewitalizowaną strefę Carnall, czyli naziemną części Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Nowa strefa, to nowe atrakcje ale i nowe możliwości. Ta niezwykła, poprzemysłowa przestrzeń, która dzięki rewitalizacji zyskała drugie życie stała się właśnie największą, kulturalną strefą w Polsce. Potencjał miejsca zostanie wykorzystany w czasie wakacji, bo oddanie strefy Carnall odwiedzającym to dopiero początek! Za nami wielkie otwarcie i dwa koncerty, które zainaugurowały nowy cykl. Na scenie specjalnie dla naszych gości zagrali Bovska i Jarecki- właśnie to wydarzanie oficjalnie rozpoczęło Carnall Festival – napisano w informacji prasowej.

Oto harmonogram koncertów, w ramach festiwalu:

• 10 lipca – 4 Szmery,

• 17 lipca – Kraków Street Band,

• 24 lipca – Helene Vis,

• 7 sierpnia – Ścigani,

• 14 sierpnia – Sebastian Riedel, Bartek Miarka, Michał Kielak,

• 20 sierpnia – Koncert Specjalny CREE, gościnnie wystąpią: Kuba Badach, Marcelina, Arbadab (Kaliber 44), Piotr Kupicha (Feel). Koncert z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,

• 21 sierpnia – Kathia,

• 28 sierpnia – Hard Rockets.

Po koncertach zostańcie z nami i z muzyką na żywo w wykonaniu DJ-a. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Adres: Strefa Carnall, ul. Wolności 408, Zabrze.

-Wybierając się na koncert, należy pamiętać o wizycie w nowym pubie ,,Zmiękczalnia”. Industrialny klimat i regionalne smaki – duet idealny i punkt obowiązkowy wizyty. A przed koncertem lub w innym dogodnym terminie warto przyjrzeć się strefie Carnall bliżej. Wychodząc naprzeciw turystom oferta została przygotowana tak, że każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośników techniki historii zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem – ,,Droga górnika”, a tych nieco młodszych do udziału w naszej zabawie. Gra terenowa – ,,Misja ratownicza” – to gotowy scenariusz na rodzinne spędzenie czasu. Założenie jest proste są zadania do wykonanie i nagroda do odebrania. Więcej informacji o ofercie turystycznej znajduje się na stronie www.sztolnialuiza.pl – zachęcają pracownicy Muzeum Górnictwa Węglowego.