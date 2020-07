W mundurze, na rowerze, do Gdańska

Takiego wyniku można zazdrości, a przede wszystkim należy pogratulować! Asp. szt. Jordan Kowalczyk, kierujący pracą dzielnicowych w II komisariacie i mł. asp. Piotr Dębicki, do niedawna również zabrzański policjant, pełniący obecnie służbę w Mikołowie dojechali na rowerach z Zabrza do Gdańska w 20 godz. 58 min. i 15 sek. Trasę 548 km pokonali 18 lipca. Dziś mają podwójną satysfakcję: sprostali wyzwaniu i pomogli koledze, choremu na białaczkę. Ich wyczyn to akt solidarności z funkcjonariuszem potrzebującym wsparcia oraz zachęta dla innych, by finansowo pomogli policjantowi w walce z chorobą.

- Z Zabrza Jordan Kowalczyk i Piotr Dębicki wyruszyli o północy 17 lipca. Pewnie do celu podróży dotarliby szybciej, gdyby nie awaria napędu w jednym rowerze i trzy razy przebita opona. Każdy z nich spalił ponad 22 tys. kalorii, ale było warto. Akcja ma pomóc mł. asp. Dariuszowi Ratajczakowi z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Pieniądze, które wpłacili rowerzyści i wpłacają inni z pewności ułatwią leczenie i pomogą rodzinie chorego w codziennym funkcjonowaniu. Ma dwójkę dzieci, w służbie jest od 19 lat – mówi sierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji.

Jordan Kowalczyk i Piotr Dębicki mogli postawić przed sobą wyzwanie – rowerowy przejazd do Gdańska – bo są amatorami dwóch kółek. Należą do internetowej grupy MNR 2020 Challenge, skupiającej mundurowych, którzy taka jak oni uwielbiają jazdę na rowerze (skrót MNR oznacza właśnie mundurowi na rowerze).