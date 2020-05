Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB ostrzega, że nad Śląsk nadciągają burze z gradem. Mają wystąpić dzisiaj do godz. 22.00.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.