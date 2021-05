Mocniejsi dzięki sąsiadowi

Pierwszy raz jest okazja, by zabrzanie wzmocnili swoje otocznie za pieniądze Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Do zgarnięcia jest nawet 20 tys. zł. By je otrzymać w wiosennej edycji programu, trzeba się spieszyć. Wnioski instytucji lokalnych i organizacji działających lokalnie przyjmowane są do 17 maja.

To trzecia edycja ogólnopolskiego programu, tworzącego dobrosąsiedzkie relacje między PSE i społecznościami, obok których działa firma. Zabrzanie są na liście potencjalnych beneficjantów, bo w Rokitnicy powstaje stacja 400/110 kV. I to dzięki niej PSE i zabrzanie staną się wreszcie sąsiadami. Dla mieszkańców to kolejna szansa na rozwój przestrzeni publicznej, aktywizację społeczną oraz lepszą jakość życia i bezpieczeństwa. Pieniądze oferowane przez PSE honorują projekty realizujące właśnie te cele. By je zdobyć, trzeba mieć dobry pomysł i dobry plan na jego wykonanie. Parytety w tym przypadku nie obowiązują. – Nie dzielimy pieniędzy apriori, między gminy, na terenie których działamy. Po prostu wygrywają najlepsi. Może zdarzyć się tak, że jednej ofiarujemy dużo, a innej nic – mówi Rafał Jaros, rzecznik PSE.

Granty, maksymalnie w wysokości 20 tys. zł, można zdobyć w 7 kategoriach. To aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie oraz inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Kolejne nabory do III edycji zaplanowano na lipiec i październik. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wzmocnijswojeotoczenie.pl. W ubiegłych latach PSE pomogły w realizacji blisko 180 społecznych projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.