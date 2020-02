Moc gorących wiadomości w bieżącym wydaniu Nowin Zabrzańskich

Od rana w kioskach jest już najnowsze wydanie Nowin Zabrzańskich. Jak zwykle opisaliśmy najważniejsze wydarzenia. M.in. o tym, czy już wkrótce wywóz śmieci będzie droższy.

Czy śmieci podrożeją?

Miasto rozpoczęło negocjacje z firmą FCC na temat zamówienia z wolnej ręki na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Trwająca obecnie umowa kończy się ostatniego dnia marca. Miasto nie ogłosiło jeszcze nowego przetargu, dlatego obecny zleceniobiorca przez kilka miesięcy, prawdopodobnie do końca czerwca, dostanie to zlecenie z wolnej ręki. Na pewno będzie drożej, przez co mieszkańcy też zapłacą więcej, prawdopodobnie już od maja. Dlaczego? czytajcie w drukowanym wydaniu Nowin Zabrzańskich.

Z objawami grypy od razu do szpitala

Zabrzanka, która kilka dni temu wróciła z Włoch i chciała pójść do lekarza rodzinnego, została odesłana z kwitkiem. Powodem był oczywiście koronawirus, a dokładnie obawa przed zarażeniem nim. Podobnych przypadków – zabrzan, którzy przyjechali ze słonecznej Italii i poczuli się gorzej – może być teraz więcej. Co wtedy robić? Jeśli po podróży pojawią się dwa objawy grypy, zgłaszać się do szpitala. Najlepiej zakaźnego.

Moje imperium mocy

Małgorzata Paszkowska na córkę czekała 9 miesięcy. Niby normalnie. Ale w tym przypadku, 9 miesięcy nie oznacza ciąży, ale czas potrzebny urzędnikom do załatwienia formalności. Darię, wychowankę specjalnego ośrodka sióstr boromeuszek w Zabrzu obdarzono w ten sposób nowym, prawnym opiekunem. A w życiu po prostu mamą. Dziewczyna od 4 lat ma również inną rolę: siostry dla tych, którzy tak jak kiedyś ona, nie mieli szczęścia do biologicznych rodziców.

Otoczka z gwiazdami

Stowarzyszenie Otoczka , które działa w Zabrzu i dla zabrzan, podarowało już setki gwiazd – poduszek. I nie ma zamiaru przestać. Ale rozdawanie przytulanek to tylko część działań, którymi otacza chore dzieci i ich rodziców. więcej o ich działaniu w drukowanych Nowinach Zabrzańskich.