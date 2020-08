Mnóstwo Nowin z Zabrza już w kioskach!

Nowy, jeszcze ciepły, pełny interesujących wiadomości tylko z Zabrza, już w kioskach! Co w nim przeczytacie?

* Do szkoły w czasach koronawirusa – 1 września do placówek oświatowych w Zabrzu pójdzie 17 tysięcy uczniów, 5 tysięcy przedszkolaków i 2,5 tysiąca nauczycieli. Jak będą wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach? Czego mogą spodziewać się uczniowie i ich rodzice?

* Kto pracuje w Zabrzu, gdzie pracują zabrzanie? - Bliskie sąsiedztwo miast, dobra jakość infrastruktury drogowej, rozwijająca się siatka połączeń transportu publicznego i jego dostępność, a także zmiany społeczne związane m.in. z wyborem miejsca do życia, powodują, że coraz więcej osób pracuje poza miejscem zamieszkania. W jakich okolicznych miastach pracuje najwięcej zabrzan? Z których miast najwięcej osób dojeżdża do pracy w Zabrzu?

* Zarażony koronawirusem uratowany w Zabrzu - Gdyby nie przeszczep płuc, wykonany kilka tygodni temu w Śląskim Centrum Chorób Serca, dziś pogrążona w żałobie byłaby młoda kobieta, w zaawansowanej ciąży i jej 3-letni syn, żona i dziecko 45-latka, zakażonego koronawirusem. Mężczyzna szybko wraca do zdrowia, wkrótce będzie w domu. I to jest świetna wiadomość. Gorsza jest taka, że za kilka lat podobnych przypadków – pacjentów potrzebujących transplantacji płuc, po przejściu COVID-19 – może być znacznie więcej.

* Co dalej z aresztem śledczym? - Zabrzański Areszt Śledczy, mimo że zamknięty 2 lata temu, wiedzie drugie życie – filmowe. Kręcono w nim sceny m.in. do opowieści inspirowanych życiem Zbigniewa Najmrockiego i Tomasza Komendy. Sąd Rejonowy, który bezpośrednio z nim sąsiaduje i z którego okien od czasu do czasu widać ekranowe gwiazdy, ma również swoje plany wobec pustych budynków. Miałoby tam powstać sądowe archiwum i pomieszczenia administracyjne.

* Zakochani hanys i radomszczanka - Kto był komu pisany, on jej, ona jemu, czy obydwoje sobie nawzajem, nieważne. Ważne, że uczucie Iwony Mazurkiewicz i Gerarda Makosza, uczestników telewizyjnego programu „Sanatorium miłości” to romantyczna historia, w której Zabrze ma swoje miejsce. Dla radomszczanki, związek z górnikiem, o twardym charakterze stał się okazją, choć pewnie najmniej istotną, do odkrywania na nowo ulicy Wolności, 3 Maja, placu Teatralnego. Kiedyś codziennie tędy chodziła w drodze do pracy, domu, po zakupy.

