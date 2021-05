Kolejne wydanie Nowin już w kioskach. A w nim czeka na Was mnóstwo informacji o Zabrzu. O czym piszemy? Zdrowie na poziomie - Jeśli w Zabrzu chcemy odtrąbić sukces, to właśnie ten! 7 października otwarte zostanie Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, będące częścią Politechniki Śląskiej. Razem z nim naukowcy z Wydziału Inżynierii Biomedycznej wejdą do światowej ligi wdrażającej najnowocześniejsze rozwiązania w służbie dla zdrowia. Ich partnerem w tych działaniach jest Philips – marka, która nie wymaga komplementowania.

- Nie potrzebuję grantów i dotacji - Lubi pomagać innym i angażować się w akcje społeczne. Działa z potrzeby serca i pozytywną energią zaraża innych, stara się wszystko organizować własnym sumptem. Zabrzanin z Mikulczyc , Ariel Rolnik, założyciel i prezes stowarzyszenia MocnoSpołeczni.

- Wieża ciśnień odzyskuje blask - Powoli kończy się remont wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego. Roboty budowlane wykonano w ponad 80%, będą zakończone do 17 czerwca. Potem jeszcze kilka miesięcy potrwa wyposażanie obiektu i przygotowanie wystawy Carboneum , o węglu, w kopule wieży. Tylko u nas sporo ciekawych zdjęć z środka obiektu.

- Kuszony kukurydzą, straszony wilkiem - Dzik jest dziki. To prawda. Dzik jest zły. To może być prawda, szczególnie, gdy na drodze matki z młodymi staje człowiek. W Zabrzu, w ostatnich latach drogi zwierząt i ludzi krzyżowały się często.

- W medycynie można już przewidzieć przyszłość - Algorytm analizujący pięć parametrów, w tym tony serca, już dziś jest w stanie przewidzieć zaostrzenie niewydolności serca nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Zdaniem prof. Oskara Kowalskiego ze Śląskiego Centrum Chorób Serca wielotygodniowy zapas czasu daje mnóstwo możliwości terapeutycznych, które powalają uchronić pacjenta przed ciężką niewydolnością serca i hospitalizacją z jej powodu. Zabrzański ośrodek ma już na koncie sukcesy związane z nową technologią.