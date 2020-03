Mniej pociągów z Kolei Śląskich

Koleje Śląskie (KŚ) wprowadzają od dziś kolejne ograniczenia w kursowaniu pociągów w związku z zagrożeniem epidemicznym. Z rozkładu wypadnie 95 pociągów, trasy niektórych zostaną skrócone.

Z uwagi m.in. na ograniczenie działalności uczelni i szkół oraz przejście wielu osób na pracę zdalną KŚ, podobnie jak inni przewoźnicy, obserwują wyraźne zmniejszenie liczby podróżnych. Przewoźnik przekonuje, że ograniczenie połączeń nie powinno w żadnym stopniu wpłynąć na komfort podróżnych. Wszystkie szczegóły dotyczące odwołanych lub skróconych kursów można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika. Należące do samorządu woj. śląskiego KŚ już wcześniej ograniczyły – o ok. 13. proc. – liczbę kursujących pociągów. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, ogłosiły drugą fazę zmian w rozkładzie – zniknie z niego 95 pociągów, czyli ok. 25 proc. wszystkich kursujących.

Część kursów będzie odwołana w całości, część natomiast będzie obowiązywać w skróconych relacjach. W niektórych przypadkach zmienione zostaną dotychczasowe godziny kursowania.

Jak zaznacza przewoźnik, zmiany wprowadzone są poza godzinami szczytów komunikacyjnych oraz w przypadku krótszych relacji. Oznacza to, że nadal bez problemu będzie można korzystać z najważniejszych kursów, które zapewniają np. dojazd i powrót z pracy.

Wszystkie szczegóły dotyczące odwołanych lub skróconych kursów można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika. KŚ stworzyły też specjalną podstronę, na której można znaleźć wszystkie istotne informacje dotyczące podróżowania i funkcjonowania spółki oraz jej działań podjętych w związku z zagrożeniem koronawirusem: https://www.kolejeslaskie.com/koronawirus/