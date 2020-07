Miliony z ministerstwa do MGW

3 miliony złotych dostało Muzeum Górnictwa Węglowego na rewitalizację swoich obiektów. Środki zostaną przekazane na remont cechowni przy ul. Wolności, remont głównej siedziby MGW przy ul. 3 Maja i remont obiektów w rejonie szybu Carnall. PIeniądze przekazało ministerstwo kultury, czek przywieźli do Zabrza Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Michał Woś, minister środowiska. - To kolejne środki dofinansowujące rewitalizację obiektów po kopalni Królowa Luiza. W sumie remonty te pochłonęły 115 mln zł. To największy taki kompleks w Europie. Cała inwestycja w zabrzańskie obiekty poprzemysłowe, należące do MGW, to kwota rzędu 350 mln zł – wyliczał Barłomiej Szewczyk, dyrektor MGW. - To dziedzictwo dawnego Zabrza, które staramy się ocalić od zapomnienia. Ten ciężar dźwigamy razem z województwem śląskim. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie przekazane środki – mówiła Małgorzata Mańka – Szulik