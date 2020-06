Mikulczyce czekają na boisko piłkarskie

Mieszkańcy Mikulczyc od dawna czekają na boisko sportowe, które jest budowane w rejonie ulic Gogolińskiej i Zapolskiej. Jak mówią, na budowie od wielu tygodni nie ma żadnych postępów, nie pojawiają się robotnicy, a teren jest rozkopany i niezabezpieczony. Okazuje się, że wszystko przez koronawirusa. Jest szansa, że w lipcu prace zostaną ukończone. Obiekt powstaje w ramach budżetu partycypacyjnego.

- Boisko nie zostało skończone, nie widać pracowników, wokół pozostały rozkopane rury, głębokie niezabezpieczone doły. A dzieci już tam chcą grać! – mówią okoliczni mieszkańcy.

Inwestycję ”Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczną trawą” – w ramach budżetu partycypacyjnego 2018” realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRUMIX” z siedzibą w Preczowie.

- Roboty związane z budową boiska zostały zakończone. Natomiast 8 czerwca wykonawca złożył wniosek do Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o dokonanie odbioru przebudowanego wodociągu w ramach inwestycji. Po jego odbiorze wykonawca będzie mógł wznowić dalsze prace związane z uprzątnięciem i zagospodarowaniem terenu – napisał na interwencję Nowin w tej sprawie Dawid Wowra, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, termin zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania został przesunięty i nastąpi w terminie miesiąca od daty odbioru przez ZPWiK. Przewidujemy zakończenie robót na 7 lipca. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy teren został prawidłowo zabezpieczony. Do czasu odbioru końcowego robót za teren odpowiada kierownik budowy.