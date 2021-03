Mieszkańcy nie chcą drogi

Część mieszkańców Rokitnicy protestuje przeciwko planowanej przez miasto budowie drogi, łączącej autostradę A1 z zabrzańską częścią Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skupiają się wokół grupy „Ratujemy ścieżki i przyrodę w Rokitnicy”. Ich zdaniem droga zniszczy tereny rekreacyjne między Rokitnicą a Grzybowicami.

Burzliwą dyskusję wśród mieszkańców dzielnicy rozpoczął wpis Rady Dzielnicy Rokitnica z końca stycznia, o świetnej wiadomości dla mieszkańców. „Dziś w ratuszu została podpisana umowa na zaprojektowanie drogi łączącej KSSE z autostradą A1. Inwestycja realizowana jest m. in. dzięki wieloletnim staraniom radnych Rady Dzielnicy wraz z mieszkańcami. Zareagował mieszkaniec dzielnicy, Janusz Kawka: „Poczytałem sobie o projekcie drogi, jaką sobie zamówiło Zabrze. Uważam, że mieszkańcy Rokitnicy a dokładnie ulicy Budowlanej, sympatycy spacerów do stadniny koni i do Grzybowic, powinni zostać dokładnie poinformowani, co czeka nas w najbliższym czasie. Firma projektowa ma 18 miesięcy, na dostarczenie projektu wraz z pozwoleniem na budowę. Jestem ciekaw, czy wcześniej była ta informacja wiadoma mieszkańcom. Pikanterii dodaje fakt, że projektowana droga przecina ścieżki spacerowe i ciekawe czy w przyszłości kierowcy nie będą ich wykorzystywać, aby dojechać na osiedle w Rokitnicy. Czy ktoś z czytających brał udział w jakiś rozmowach, konsultacjach z Radą Dzielnicy Rokitnicy w sprawie nowo projektowanej drogi?” – napisał.

Zaraz potem mieszkańcy założyli grupę Ratujemy ścieżki i przyrodę w Rokitnicy. Administruje nim Karolina Łuszczyńska. – Iskrą zapalną do naszego działania były posty na FB informujące o budowie tej drogi i traktujące to jako wielki sukces. Zdenerwowało nas to, że nie konsultowano tego z mieszkańcami, nie informowano o tym. Nasza grupa ma dopiero kilkanaście dni, a już wzbudza zainteresowanie. W planie tej drogi nie podoba nam się to, że nikt nie konsultował tego z mieszkańcami Rokitnicy ani okolicznych Grzybowic, że nie informowano nas o tym, że coś takiego ma powstać, że przez chwilę mamiono nas wizjami 3 projektów i możliwej konsultacji w tej sprawie. Mnie osobiście nie podoba się to, że droga będzie przebiegać przez tereny zielone w Rokitnicy. Przez pola, drogę na piękną dolinę, która zamieszkują dzikie zwierzęta m.in.: sarny, dziki, zające, bażanty, lisy; która jest ostoją przyrody, miejscem, gdzie można odetchnąć pełną piersią bez obaw o smog i zanieczyszczenie powietrza. Nas jako grupę interesują rzetelne informacje. Niektóre już udało nam się zdobyć jak to, że jest tylko jeden plan budowy, a nie trzy jak wcześniej informowano. Że z tym planem władze miasta mogą się zgłosić o pieniądze z Unii na budowę. W najbliższych planach mamy w planie kampanię informacyjną dla mieszkańców Rokitnicy i Grzybowic, by poinformować ich o planach budowy drogi oraz by zebrać ich opinię w tej sprawie. Interesują nas i głosy za i przeciw. Wszystkie przekażemy do Urzędu Miejskiego – wyjaśniała Nowinom.

Na razie mieszkańcy jedynie otrzymali z UM informację, że droga Nowo-Goduli ma zostać włączona do DK 78 przez nowe rondo, które powstanie między linią energetyczną a ogródkami działkowymi. To sprawi, że ogródki nie zostaną naruszone. Z drugiej strony wiceprezydent Krzysztof Lewandowski zapewniał na ostatniej sesji Rady, że na razie mowa o projekcie i będą jeszcze konsultacje w tej sprawie, podczas których będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy. W komentarzach mieszkańców przeważają opinie, że budowy nie da się uniknąć, lecz warto dołożyć starań, by jak najmniej ingerowała ona w środowisko.