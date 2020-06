Międzynarodówka w miejscu gimnazjum

Budynek dawnego Gimnazjum nr 12, przy ulicy Niemcewicza znów przyjmie pod swój dach uczniów. Teraz będą to dzieci z Międzynarodowej Szkoły Językowej, Językowej Akademii Przedszkolaka oraz młodzież z liceum, mającego rozpocząć tu działalność 1 września 2021 r. Nowa siedziba trzech prywatnych placówek oświatowych, które łączy osoba Mariusza Drogokupca, na czas nieokreślony została wydzierżawiona prowadzonej przez niego fundacji. Właściciel nieruchomości, czyli miasto miesięcznie będzie otrzymywało za to 2255 zł.

- Długo zabiegaliśmy o nową siedzibę. Rozmowy z miastem trwały 2 lata i lokalizacja przy ulicy Niemcewicza, z kilku zaproponowanych okazała się najlepsza. Zadeklarowaliśmy przeprowadzanie gruntowanego remontu budynku, jednak ze względu na długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac, przeniesiemy się tam jeszcze przed zakończeniem wszystkich. Do 1 września 2021 r. do naszych potrzeb przystosowane zostaną sale lekcyjne i te dla przedszkolaków. Szybka przeprowadzka jest konieczna, byśmy mogli się rozwijać. W Szkole Podstawowej nr 36, w której teraz pracujemy nie ma na to szans – mówi Mariusz Drogokupiec, założyciel i prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Międzynarodowej.

To właśnie Fundacja, 2 czerwca zawarła z miastem umowę dzierżawy 3,2 m kw. powierzchni użytkowej, poprzednio zagospodarowanych przez Gimnazjum nr 12. W myśl jej zapisów, remont powinien się rozpocząć najpóźniej do końca 2022 roku i zakończyć w ciągu 5 lat. W jego zakres wpisano m.in. termomodernizację, wymianę sieci wodno- kanalizacyjnej, odnowienie sanitariatów, tynków, instalacji elektrycznej oraz częściową wymianę sytemu ogrzewania, naprawę ogrodzenia. – O pieniądze na ocielenie budynku zamierzamy wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, a o fundusze na inne proekologiczne działania do Narodowego. Z tego powodu, realizacja planów remontowych nie zakończy się szybko. Ponieważ warunki lokalowe mocno nas ograniczają, nie będziemy czekać na koniec wszystkich robót. W naszej akademii, przy ulicy Wolności jest 26 dzieci, a mogłyby powstać kolejne grupy, bo lista oczekujących na przyjęcie jest długa. W szkole podstawowej mamy 102 uczniów. Pomieszczenia na II piętrze budynku przy placu Warszawskim są da nich za ciasne. Tymczasem zależy nam, by od września 2021 r. zapewnić absolwentom podstawówki możliwość kontynuacji nauki w liceum. Na razie planujemy rekrutacje do dwóch klas – jednej dla naszych uczniów, drugiej, dla tych, którzy dopiero zaczną u nas naukę w systemie dwujęzycznym. Przy ulicy Niemcewicza parter zajmą przedszkolaki, pierwsze piętro podstawówka, drugie licealiści – mówi Mariusz Drogokupiec.