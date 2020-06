Miasto szuka rachmistrzów

Miasto ogłasza otwarty nabór na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Nabór odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca, a sam spis rolny zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada.

Rachmistrzem terenowym może zostać każda osoba pełnoletnia, mieszkająca w Zabrzu, z co najmniej średnim wykształceniem, która nie została skazana za umyślne przestępstwo.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wymagane dokumenty należy składać do 30 czerwca na adres: umz@um.zabrze.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu gminnego koordynatora spisu, (32) 37-33-307 lub na stronie Urzędu Miejskiego, www.um.zabrze.pl.