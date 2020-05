Miasto odmraża kulturę

Miasto przygotowuje się do otwarcia instytucji kultury. Już dziś zostanie otwartych 10 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do wznowienia działalności pełną parą szykują się również Muzeum Miejskie oraz Muzeum Górnictwa Węglowego. Dziś wznowią działalność niektóre filie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przede wszystkim te najpopularniejsze – centralna wypożyczalnia na ul. Londzina, a także filie 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 19 i 20. Tyle tylko, że korzystanie z nich też będzie ograniczone do oddawania i wypożyczania książek, bez dostępu do półek. W przyszłym tygodniu powinny zostać otwarte kolejne filie MBP. Do otwarcia przymierza się również Muzeum Miejskie. Placówka planuje uruchomienie Galerii Cafe Silesia, czeka jednak na wytyczne Sanepidu, dotyczące funkcjonowania placówki. W galerii będzie można oglądać wystawę prac Krzysztofa Rumina. Starania o ponowne otwarcie swoich obiektów dla zwiedzających rozpoczyna też Muzeum Górnictwa Węglowego. – Przygotowania rozpoczęliśmy już w kwietniu bowiem nowa sytuacja i funkcjonowanie naszych tras turystycznych w stanie zagrożenia epidemiologicznego wymaga od nas specjalnych działań. Bierzemy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz służb sanitarnych i dokładamy wszelkich starań, by dobrze przygotować się na długo oczekiwane spotkanie z Państwem. Pragnę zaznaczyć, że wszelkie procedury zwiedzania oraz trasy turystyczne przygotowywane są z niebywałą starannością, która zapewnić ma ochronę oraz bezpieczeństwo Państwu i naszym pracownikom – napisał Bartłomiej Szewczyk, dyrektor MGW, na internetowej stronie placówki.