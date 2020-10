Mediator zamiast kłótni

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu ruszy Pogotowie Mediacyjne. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego, doświadczeni mediatorzy będą dyżurować 14 i 16 października, od godz. 9.00 do godz. 13.00, udzielając bezpłatnie informacji. Za pośrednictwem chatu można będzie się z nimi konsultować 13 i 15 października, od godz. 10.00 do godz. 13.00. Adresy i dane kontaktowe, mediatorów dyżurujących online są na stronach internetowych: www.zabrze.sr.gov.pl, www.skutecznemediacje.pl. Można je również otrzymać pod nr. tel. :+48 607 053 493.

Pokojowe rozwiązywanie konfliktów ma wiele zalet. Poza oczywistą – uniknięciem negatywnych emocji, prowadzi do oszczędności czasu i pieniędzy. Zamiast oczekiwać na werdykt sądu i ponosić koszty związane z prowadzeniem sprawy, lepiej poszukać kompromisu i porozumienia w towarzystwie mediatora.

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 15 października. W Polsce otwarte spotkania z mediatorami organizowane są od 12 lat, w formie dyżurów, akcji informacyjnych i promocyjnych. Inicjatorem wydarzenia, jak w wielu innych krajach, jest amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution.

Podczas tegorocznego Tygodnia Mediacji (12 – 16 października) przygotowano również ofertę dla dzieci i młodzieży. Tym razem to 2 konkursy plastyczne: „Mediacja – po co się kłócić, wystarczy zrozumieć…” dla uczniów klas I-IV i „Mediacja – most porozumienia” dla klas V-VIII. Termin składania prac, w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Zabrzu, przy ulicy 3 Maja lub skanów, wysłanych na adres mediacjek@zabrze.sr.gov.pl upływa 30 października. Regulamin konkurs znajduje się na stronie Sądu Rejonowego w Zabrzu.