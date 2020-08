Matury poniżej średniej

Znamy już tegoroczne wyniki zabrzańskich maturzystów. W całym województwie do testów przystąpiło łącznie 28 972 uczniów, a egzaminy pozytywnie przeszło 21 340 z nich, co daje 73,66 proc. zdawalności.

Zabrze znalazło się na 22 miejscu na liście miast i powiatów województwa śląskiego pod względem wyników tegorocznych matur. W tym roku do egzaminów w mieście przystąpiło łącznie 981 uczniów, z czego maturę zdało 698 – 71,15 proc. To nieco poniżej wojewódzkiej średniej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego 2020 w powiatach i gminach województwa śląskiego.

Najlepiej wypadli maturzyści z powiatu kłobuckiego (81,82 proc.), Bielska-Białej (79,74 proc.), Gliwic (79,47 proc.), powiatu cieszyńskiego (79,02 proc.), Chorzowa (78,38 proc.) i Katowic (77,93 proc.).

W porównaniu do ogólnych wyników lepiej wypadli zabrzańscy licealiści. Do tegorocznej matury po raz pierwszy przystąpiło 633 osoby, a zdało ją 504 z nich, co daje zdawalność na poziomie 79,62 proc. W całym województwie było 17 075 maturzystów z liceów, a egzaminy z pozytywnym wynikiem zaliczyło 13 732 z nich, co daje 80,42 proc. zdawalności. Wśród uczniów techników do egzaminu dojrzałości przystąpiło w Zabrzu 348 osób, a zdało go 194 z nich, co daje 55,75 proc. zdawalności. W województwie zdawalność była na poziomie 63,95 proc.

Jeśli patrzeć tylko na wyniki poszczególnych szkół, w Zabrzu najlepiej poszło uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcące, gdzie egzamin zdało 100 proc. maturzystów. Najwyższy wynik wśród zabrzańskich techników osiągnęli maturzyści z Technikum nr 1 – 84,9 proc.

Wśród innych zabrzańskich ogólniaków wyróżniają się wyniki Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego - 97,4% zdawalności, III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi - 96,2% zdawalności, I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu - 96,3% zdawalności. Słabiej wypadli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XII - 78,9% zdawalności, VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu - 76,8% zdawalności, VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 - 72,7% zdawalności. Słabo wypadło też IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Rokitnicy - 46,4% zdawalności.

Wśród techników i szkół zawodowych wyróżnili się uczniowie Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu – 86,5% zdawalności, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Nr 18 - 83,3% zdawalności, Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Nr 18 - 73,7% zdawalności. Najsłabiej matura wypadła w Technikum nr 6 - 42,2% zdawalności, Technikum nr 2 w Zabrzu w Zespole Szkół Mechaniczno – Samochodowych - 33,3% zdawalności, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych im dr Bronisława Hagera - 45% zdawalności oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu – 45,5% zdawalności. Nie mają się też czym pochwalić dwie szkoły dla dorosłych. W Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak i w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zdało po 11,1% maturzystów.