Matury tylko na piśmie

Maturzyści i nauczyciele wreszcie doczekali się konkretów. Egzamin dojrzałości rozpocznie się 8 i zakończy 29 czerwca. Będzie składał się tylko z pisemnej części. I to są najważniejsze informacje w tej sprawie. Decyzja Ministra Edukacji dała w końcu dyrekcjom szkół sposobność do działania, jednocześnie rzucając im logistyczne wyzwanie. Tegoroczne egzaminy muszą zaplanować z taką precyzją jak El Professore napad na hiszpańską mennicę.

- Rzeczywiście jest pewne podobieństwo do sytuacji pokazanej w „Domu z papieru”. Tak jak gang Dalego, w trosce o zdrowotne bezpieczeństwo uczniów, musimy wziąć pod uwagę wiele zmiennych– mówi Magdalena Kaernbach – Wojtaś, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którym działa III Liceum Ogólnokształcące.

W tym roku, w budynku przy ulicy Sienkiewicza, do matury przystąpi 180 osób. – To przede wszystkim dlatego możemy mówić o logistycznym wyzwaniu. Jasne jest, że w czerwcu również będzie obowiązywała zasada dystansu społecznego, wyrażona w tym przypadku 2 – metrową odległością między osobami. Dotąd egzaminy pisemne odbywały się u nas w sali gimnastycznej i auli. Teraz, ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego, będziemy musieli skorzystać z dodatkowych 11. Nadal otwarte zostaje pytanie, kiedy do szkoły wrócą pozostali uczniowie. Obecnie obowiązujący termin określa zawieszenie zajęć do 24 maja. Gdyby został utrzymany, mielibyśmy dodatkowy kłopot: bo jak prowadzić lekcje, gdy wyłączonych jest 11 sal? Ponieważ egzaminy odbędą w 13 lokalizacjach na terenie szkoły, musimy powołać dodatkowe komisje czuwające nad ich przebiegiem. Zastanawiamy się także, jak w bezpieczny sposób uczniowie mogliby odebrać kody do zestawów egzaminacyjnych. Podczas sprawdzania obecności powinniśmy uniknąć kolejki, wiążącej się teraz z ryzkiem zakażenia. Mamy 4 główne wejścia, które pozwolą sprawnie zweryfikować tożsamość maturzystów. Losowanie miejsc przeprowadzimy z pomocą aplikacji na telefonie komórkowym. Będziemy również prosić uczniów, by przed wyjściem z domu, w dniu egzaminów mierzyli sobie temperaturę. Najbardziej obawiamy się sytuacji, gdy ktoś w trakcie pisania poczuje się źle – wyjaśnia dyrektor ZSO nr 11.

W tym roku szkolnym nie tylko matura będzie później. Ten sam los czeka ósmoklasistów, którzy swój egzamin, sprawdzający ich wiedzę z podstawówki mają zdawać w dniach 7 – 9 lipca. Wyniki – obok świadectwa, kryterium rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – mają poznać najpóźniej do 31 lipca.