Z marihuaną do szkoły

Nastolatek chwalił się w szkole jointem. Nie spodziewał się, że szybko dowiedzą się o tym policjanci.

Dzielnicowi z zabrzańskiej trójki zatrzymali 17-latka, który będąc w szkole, w trakcie lekcji, chwalił się posiadanymi narkotykami. Czy chciał w ten sposób zaimponować rówieśnikom? Nie wiadomo, ale raczej się to nie udało. O sprawie dowiedzieli się dzielnicowi, którzy prowadzili obchód rejonu w pobliżu szkoły. Zamiast uznania i podziwu rówieśników młody zabrzanin został zatrzymany. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Jednak o wymiarze kary zadecyduje zabrzański sąd. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia.