Majowe Nowiny już w kioskach!

Witamy w piękny majowy czwartek. Zapraszamy do lektury dzisiejszych Nowin. A w nich: Nowa droga do Mikulczyc - Miasto rozpoczyna budowę kluczowej arterii komunikacyjnej Zabrza, na osi północ – południe – przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od ulicy Heweliusza do ulicy Tarnopolskiej w Mikulczycach. Inwestycja może zakończyć się w połowie 2023 roku i będzie kosztowała 30 mln zł. - Zabrze gorzej ocenione przez Fitch - Agencja Fitch obniżyła ocenę zdolności kredytowej Zabrza. To może skutkować wyższymi odsetkami przy zaciąganiu kredytów przez miasto. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej swoje ratingi, jak informuje Portal Samorządowy, utrzymały inne śląskie miasta.

- Z ratusza nie widać problemów - Urszula Potyka, radna klubu Koalicji Obywatelskiej – Nowego Zabrza twierdzi, że rządzący miastem źle wybrali priorytety i nie widzą realnych problemów mieszkańców Zabrza.

- Dobre imię ważniejsze niż dobro dziecka? - Pandemia skomplikowała życie wielu. Nawet tym, którym nie musiała. Na przykład rodzicom niespełna 3-letniego Kubusia, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy z Akademią Rozwoju, sprawującą opiekę nad ich synem.

- Miasto sprzedaje, gdy większość chce kupić - Czy miasto wstrzymało sprzedaż mieszkań - komunalnych w budynkach, których właścicielem jest wyłącznie gmina? Taką informację otrzymaliśmy od czytelnika z centrum miasta.

- Mocniejsi dzięki sąsiadowi – Pierwszy raz jest okazja, by zabrzanie wzmocnili swoje otoczenie za pieniądze Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Do zgarnięcia jest nawet 20 tys. zł. By je otrzymać w wiosennej edycji programu, trzeba się spieszyć. Wnioski instytucji lokalnych i organizacji działających lokalnie przyjmowane są do 17 maja.

- W Nowinach również plakat dziewczyn z KKS Zabrze.