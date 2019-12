Jeśli na świątecznym stole wciąż jest za dużo jedzenia, zamiast go wyrzucać, podzielcie się nim. W domu parafialnym kościoła pw. św. Anny działa jadłodzielnia, czyli ogólnie dostępna lodówka.Ci, którzy są najedzeni i mają czułe serca mogą do niej wkładać posiłki, żywność. Ci, którzy nie mają co jeść, śmiało mogą je wyciągać. Ot, takie świąteczne i nie tylko, dobre uczynki! Jadłodzielnia działa od kilku miesięcy.