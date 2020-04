Laboratorium COVID już nie działa!

Laboratorium w Kardio Med – Silesia Park Technologii Medycznych, przeprowadzające testy na obecność koronawirusa działało tylko kilkanaście dni. Minister Zdrowia zawiesił jego funkcjonowanie. Powodem były błędne wyniki, które doprowadziły do chaosu: niepotrzebnego zamknięcia dwóch szpitali – jednego z największych w regionie, Wojewódzkiego Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz Okręgowego Kolejowego w Katowicach.

W pierwszym przypadku, z Jastrzębia do Zabrza trafiły 22 próbki. Laboratorium w KMS PTM stwierdziło we wszystkich zakażenie. Jednak po weryfikacji, w innej placówce okazało się, że wszystkie osoby, od których je pobrano są zdrowe. Z Katowic przesłano natomiast jedną próbkę, pacjenta. Sytuacja była taka sama: w Zabrzu określono w niej infekcję, ale po sprawdzeniu wynik był ujemny.

Adam Konka, prezes Kardio – Med Silesia Parku Technologii Medycznych, w pisemnym oświadczeniu szczegółowo wyjaśniał sytuację z 18 kwietnia, kiedy w Zabrzu badano próbki z Jastrzębia. Podał dwa powody, dla których mogły mieć „wątpliwy wynik”. Pierwszy to zbyt duża ilość testów do przeprowadzenia tego dnia (zabrzańskie laboratorium miało wtedy przepustowość 300 dziennie, a otrzymało do przebadania ponad 1000 próbek) oraz przeniesienie zakażonego materiału biologicznego z rozszczelnionego pojemnika. Prezes ani razu nie wspomina jednak o popełnieniu błędu.

Zawieszenie działalności laboratorium, wykonującego testy na obecność koronawirusa to pierwszy przypadek w Polsce. Na decyzję ministra wpłynęła prawdopodobnie skala zabrzańskich błędów.

Kilka dni temu, Adam Konka mówił Nowinom o sukcesie KMS PTM. – Mimo dramatycznej sytuacji fakt, że znaleźliśmy się w bardzo wąskim gronie placówek pomagających w diagnozowaniu zagrożenia jest dla nas powodem do satysfakcji. Dowodzi, że pracujemy na wysokim poziomie i że jesteśmy jedną z instytucji, która buduje pozycję Zabrza jako miasta nowoczesnej medycyny.