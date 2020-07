Kupował gry na kartę rodziców

Nastolatek w ciągu 5 dni na gry i aplikacje wydał kwotę 766 złotych. Kiedy jego rodzice zdecydowali się zgłosić sprawę na policje, chłopak nie przyznał się, że to on korzystał bez ich zgody z karty. Jak twierdzili pokrzywdzeni, jedna z użytych przez sprawcę kart nigdy nie była przez nich używana podczas zakupów oraz nigdy nie wynosili jej z domu. Już po kilku dnia prowadzenia sprawy policjanci mieli pewność, że za posłużeniem się kartą stoi nastoletni syn pokrzywdzonych. Kiedy policjanci poinformowali ich o wynikach swojej pracy, pokrzywdzeni zdecydowali się jeszcze raz porozmawiać z synem i wtedy nastoletni miłośnik gier przyznał się do winy.