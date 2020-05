Koronawirus w Zabrzu na zdjęciach, filmach i w tekstach

Historia tworzy się wokół nas. A właściwie to my ją tworzymy historię. Chcemy udokumentować wspólnie ten szczególny czas, epidemii koronawirusa, na terenie Zabrza. Zapraszamy Was, drodzy czytelnicy, do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Czekamy na zdjęcia z krótkimi opisami, filmy albo same teksty, które opisują rozmaite aspekty życia w Zabrzu w czasach koronawirusa. Wiele z nich już publikowaliśmy – szycie maseczek, puste ulice, banery na płotach placówek oświatowym, internetowe pożegnania maturzystów. Wasze zdjęcia, filmy i teksty chcemy publikować – na portalu i FB Nowin Zabrzańskich, w papierowym wydaniu gazety, a także, być może, w jakim wydawnictwie, które powstanie w ramach tego projektu. A może uda się stworzyć z tych materiałów jakąś wystawę? Zachęcamy do udziału w akcji. Autorzy najciekawszych zdjęć i tekstów mogą liczyć na upominki ze strony redakcji – książki od wydawnictw, z którymi współpracujemy, biletów do instytucji kultury – zabrzańskich kin, muzeów czy teatru i inne. Materiały można przesyłać na d.chrost@nowinyzabrzanskie.pl.

Na pierwszym zdjęciu historia związana z zabrzańską Fundacją Pomost, która prowadzi w Zabrzu ośrodek dla byłych więźniów. W czasie epidemii mają oni ograniczone możliwości wychodzenia z ośrodka. Powstał ekologiczny projekt, by na podwórzu budynku fundacji, przy ul. Wolności, zbudować szklarnię oraz drewniane skrzynie, w których będą oni uprawiać owoce, warzywa i zioła, zbudowali też kompostownik i postawili zbiornik na deszczówkę.