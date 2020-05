Koronawirus w Śląskim Centrum Chorób Serca

Trzy osoby, pracujące w Śląskim Centrum Chorób Serca są zakażone koronawirusem. Podejrzenie infekcji stwierdzono u nich podczas codziennych, rutynowych badań. Zostało potwierdzone w testach. Zmian w funkcjonowaniu szpitala jednak nie będzie.

- Każdej osobie, każdego dnia mierzymy temperaturę. Wchodzący do budynku wypełniają również ankietę dotyczącą ich stanu zdrowia. Fakt, że odkryliśmy zakażone osoby nie jest żadnym zaskoczeniem, ale potwierdzeniem, że wprowadzony przez nas system ochrony przed koronawirusem działa dobrze. Z powodu zakażenia, nie mamy kłopotów organizacyjnych. ŚCCS składa się z trzech budynków, w każdym są sale operacyjne. Poza tym wciąż obowiązuje zalecenie, by przeprowadzać tylko operacje ratujące zdrowie i życie. Dlatego sprawnie wyłączyliśmy część pomieszczeń do dezynfekcji. Po stwierdzeniu infekcji u trzech pracowników, 300 innych zostało poddanych testom – wyjaśnia dr Marcin Świerad, kardiolog, kierujący w ŚCCS zespołem zapobiegającym COVID -19.