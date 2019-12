Jeśli znudziło się Wam sprzątanie, pieczenie, gotowanie, jest propozycja – dzisiejszy (17.12.) koncert kolęd w Szkole Podstawowej nr 26 w Mikulczycach, przy ulicy Ogórka. To dobry sposób, by wprowadzić się w świąteczny nastrój, za to znacznie mniej wyczerpujący niż domowe przygotowania do Bożego Narodzenia. Początek śpiewania o godz. 18.00.