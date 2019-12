Znów szansa na zielone pracownie

Dobre wiadomości dla tych szkół, które jeszcze nie mają nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Na jej stworzenie można dostać dotację. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach właśnie ogłosił kolejną edycję konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2020”.

Konkurs „Zielona Pracownia – Projekt 2020”, podobnie jak poprzednie edycje, adresowany jest dla tych szkół podstawowych i średnich z naszego województwa, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich jego edycjach. Powinny teraz przedstawić projekt szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Szkoła może zgłosić tylko jeden projekt pracowni. Zgłoszenia szkół na konkurs Zielona Pracownia – Projekt będą przyjmowane są do 14 lutego. Zaplanowano, że zostanie on rozstrzygnięty do 16 marca.

Więcej szczegółów w naszej zakładce „Życie w harmonii”, w wydaniu z 19 grudnia. nz24.pl/zycie-w-harmonii/