Koleją na ferie za darmo

Dzieci i młodzież z całego kraju będą mogły w czasie tegorocznych ferii zimowych skorzystać z darmowych przejazdów pociągami Kolei Śląskich.

Regionalny samorząd przekonuje, że chodzi o promocję kolei jako bezpiecznego i ekologicznego środka transportu. W ubiegłym roku, w ramach pierwszej edycji organizowanego w ferie zimowe przedsięwzięcia, z bezpłatnych pociągów skorzystało blisko 152 tys. młodych ludzi.

Oferta Kolei Śląskich w tym roku będzie obowiązywała od najbliższej soboty, 11 do 26 stycznia, w trakcie obowiązywania ferii zimowych w województwie śląskim. Aby w tym czasie skorzystać z możliwości darmowego przejazdu, wystarczy zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną lub – w przypadku młodszych dzieci – dokument potwierdzający wiek.

Jak mówił inicjator przedsięwzięcia „Koleją na ferie”, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, w ubiegłym roku zainteresowanie bezpłatnymi przejazdami koleją przerosło oczekiwania. – Liczyliśmy wówczas, że przewieziemy bezpłatnie około 50 tys. dzieci. Przewiezionych zostało 150 tys. dzieciaków i młodzieży. W tym roku postanowiliśmy kontynuować tę akcję, która ma przede wszystkim wymiar ekologiczny, bezpieczny – mówił J. Chełstowski. – Promujemy ekologiczne środki transportu wśród młodych mieszkańców naszego regionu. Ale też wszystkie dzieci, które będą przejeżdżały przez województwo śląskie, które nie tylko tu mieszkają, mają prawo skorzystać z tych przejazdów – a więc wszyscy, którzy przyjadą na ferie.

Prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki zapowiedział, że w czasie ferii w woj. śląskim będzie można dwukrotnie zwiedzić bazę spółki przy katowickiej ul. Raciborskiej, a także – najprawdopodobniej – w weekend przypadający w ich połowie, skorzystać ze specjalnego kursu KŚ do Krakowa.

W ubiegłym roku uczestnicy akcji podczas zimowych ferii przejechali pociągami Kolei Śląskich ponad 9,3 mln kilometrów. Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy w Beskidy – do Wisły, Żywca i Zwardonia, a także do Zakopanego – na tej ostatniej trasie za darmo podróżowało w obie strony łącznie 4,5 tys. młodych pasażerów.

Z tego względu w tym roku pociąg „Ornak” Kolei Śląskich do Zakopanego zostanie wyłączone z darmowej oferty. Bezpłatnie będzie można pojechać wszystkimi pozostałymi pociągami przewoźnika – w tym transgranicznym połączeniem do czeskiego Bohumina, skąd można przesiąść się na pociągi do Ostrawy czy Pragi.

Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą skorzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy dokument potwierdzający wiek. Promocja obejmuje wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie – jedynym wyjątkiem jest wspomniane już połączenie do Zakopanego.